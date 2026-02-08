　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※1月30日信用売り残の1月23日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1592銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<7599> ＩＤＯＭ 　　　　　3,859　　　3,898　　　0.23
２．<3387> クリレスＨＤ 　　　1,662　　　6,788　　　0.18
３．<3103> ユニチカ 　　　　　1,576　　　3,437　　　1.71
４．<3968> セグエＧ 　　　　　　819　　　　870　　　1.93
５．<4063> 信越化 　　　　　　　798　　　1,132　　　3.63
６．<7545> 西松屋チェ 　　　　　711　　　1,219　　　0.10
７．<2501> サッポロＨＤ 　　　　696　　　1,355　　　0.18
８．<9842> アークランズ 　　　　655　　　2,478　　　0.06
９．<9861> 吉野家ＨＤ 　　　　　498　　　　993　　　0.32
10．<6740> Ｊディスプレ 　　　　493　　　9,758　　　1.78
11．<7616> コロワイド 　　　　　469　　　3,140　　　0.10
12．<1720> 東急建設 　　　　　　416　　　　451　　　0.38
13．<8217> オークワ 　　　　　　400　　　1,130　　　0.08
14．<8125> ワキタ 　　　　　　　396　　　　910　　　0.72
15．<4344> ソースネクス 　　　　355　　　1,496　　　5.03
16．<3391> ツルハＨＤ 　　　　　345　　　　775　　　0.44
17．<4681> リゾートトラ 　　　　303　　　　412　　　0.44
18．<8163> ＳＲＳＨＤ 　　　　　297　　　1,198　　　0.06
19．<4661> ＯＬＣ 　　　　　　　283　　　1,664　　　3.45
20．<1942> 関電工 　　　　　　　260　　　　335　　　2.35
21．<6027> 弁護士ＣＯＭ 　　　　253　　　　363　　　1.27
22．<3232> 三重交ＨＤ 　　　　　235　　　　381　　　0.56
23．<7513> コジマ 　　　　　　　230　　　1,076　　　0.14
24．<4385> メルカリ 　　　　　　219　　　1,253　　　3.25
25．<6723> ルネサス 　　　　　　217　　　1,118　　　1.70
26．<3382> セブン＆アイ 　　　　209　　　　386　　 11.01
27．<2678> アスクル 　　　　　　200　　　　337　　　2.21
28．<9418> ＵＮＥＸＴ 　　　　　193　　　　497　　 10.46
29．<2471> エスプール 　　　　　188　　　　242　　　7.06
30．<7630> 壱番屋 　　　　　　　180　　　　496　　　0.59
31．<3087> ドトル日レス 　　　　177　　　　413　　　0.11
32．<7205> 日野自 　　　　　　　172　　　　410　　 11.16
33．<3048> ビックカメラ 　　　　164　　　　604　　　0.17
34．<3778> さくらネット 　　　　151　　　2,136　　　1.32
35．<4188> 三菱ケミＧ 　　　　　151　　　　319　　　5.39
36．<8276> 平和堂 　　　　　　　149　　　　235　　　0.21
37．<5713> 住友鉱 　　　　　　　144　　　　588　　　6.17
38．<6925> ウシオ電 　　　　　　142　　　　173　　　0.45
39．<8167> リテールＰＡ 　　　　141　　　　304　　　0.32
40．<8158> ソーダニッカ 　　　　141　　　　731　　　0.10
41．<5563> 新日本電工 　　　　　134　　　　654　　　2.28
42．<2664> カワチ薬品 　　　　　125　　　　330　　　0.10
43．<2749> ＪＰＨＤ 　　　　　　124　　　1,896　　　0.14
44．<6952> カシオ 　　　　　　　124　　　　191　　　1.68
45．<9946> ミニストップ 　　　　112　　　　555　　　0.08
46．<1414> ショーボンド 　　　　106　　　　216　　　4.04
47．<9948> アークス 　　　　　　105　　　　212　　　0.09
48．<9900> サガミＨＤ 　　　　　101　　　　403　　　0.07
49．<4689> ラインヤフー 　　　　100　　　　397　　 71.74
50．<7520> エコス 　　　 　　　　95　　　　265　　　0.09

株探ニュース