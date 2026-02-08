信用残ランキング【売り残増加】 ＩＤＯＭ、クリレスＨＤ、ユニチカ
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※1月30日信用売り残の1月23日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1592銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<7599> ＩＤＯＭ 3,859 3,898 0.23
２．<3387> クリレスＨＤ 1,662 6,788 0.18
３．<3103> ユニチカ 1,576 3,437 1.71
４．<3968> セグエＧ 819 870 1.93
５．<4063> 信越化 798 1,132 3.63
６．<7545> 西松屋チェ 711 1,219 0.10
７．<2501> サッポロＨＤ 696 1,355 0.18
８．<9842> アークランズ 655 2,478 0.06
９．<9861> 吉野家ＨＤ 498 993 0.32
10．<6740> Ｊディスプレ 493 9,758 1.78
11．<7616> コロワイド 469 3,140 0.10
12．<1720> 東急建設 416 451 0.38
13．<8217> オークワ 400 1,130 0.08
14．<8125> ワキタ 396 910 0.72
15．<4344> ソースネクス 355 1,496 5.03
16．<3391> ツルハＨＤ 345 775 0.44
17．<4681> リゾートトラ 303 412 0.44
18．<8163> ＳＲＳＨＤ 297 1,198 0.06
19．<4661> ＯＬＣ 283 1,664 3.45
20．<1942> 関電工 260 335 2.35
21．<6027> 弁護士ＣＯＭ 253 363 1.27
22．<3232> 三重交ＨＤ 235 381 0.56
23．<7513> コジマ 230 1,076 0.14
24．<4385> メルカリ 219 1,253 3.25
25．<6723> ルネサス 217 1,118 1.70
26．<3382> セブン＆アイ 209 386 11.01
27．<2678> アスクル 200 337 2.21
28．<9418> ＵＮＥＸＴ 193 497 10.46
29．<2471> エスプール 188 242 7.06
30．<7630> 壱番屋 180 496 0.59
31．<3087> ドトル日レス 177 413 0.11
32．<7205> 日野自 172 410 11.16
33．<3048> ビックカメラ 164 604 0.17
34．<3778> さくらネット 151 2,136 1.32
35．<4188> 三菱ケミＧ 151 319 5.39
36．<8276> 平和堂 149 235 0.21
37．<5713> 住友鉱 144 588 6.17
38．<6925> ウシオ電 142 173 0.45
39．<8167> リテールＰＡ 141 304 0.32
40．<8158> ソーダニッカ 141 731 0.10
41．<5563> 新日本電工 134 654 2.28
42．<2664> カワチ薬品 125 330 0.10
43．<2749> ＪＰＨＤ 124 1,896 0.14
44．<6952> カシオ 124 191 1.68
45．<9946> ミニストップ 112 555 0.08
46．<1414> ショーボンド 106 216 4.04
47．<9948> アークス 105 212 0.09
48．<9900> サガミＨＤ 101 403 0.07
49．<4689> ラインヤフー 100 397 71.74
50．<7520> エコス 95 265 0.09
