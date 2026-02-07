Image: PixieMe / Shutterstock.com

AI全体を止める「キル・スイッチ」は存在しませんが、Mozillaはユーザー自身がFirefoxブラウザ内のAI機能をオフできるようにしてくれます。じゃあ、そもそも最初からAI機能を組み込まなければよかったのでは？という人もいるかもしれませんが…。

Mozillaはブログ投稿の中で、次期バージョンのFirefoxにはAI機能を無効化するための切り替えスイッチを追加すると発表しました。この機能は、2月24日にリリース予定のFirefox 148で利用できるようになります。

AIを一括で無効化できる新機能

この機能はデスクトップ版ブラウザの設定画面からアクセスでき、AIツールがOKかNGかをそれぞれ細かく選択していくのではなく、AIによる翻訳、タブのグループ化の提案、ブラウザ内AIチャットボットなど、すべてのAI機能を一括でオフにすることができます。ちなみに現在Firefoxは、AnthropicのClaude、ChatGPT、Microsoft Copilot、Google Gemini、Le Chat Mistralをサポートしています。

現時点でも、ユーザーはどの機能を使うかを手動で選ぶことはできますが、この切り替えスイッチを使えば、すべてのAI機能をまとめてオフにできますし、今後追加されるAI機能についても、初期状態でオフになります。Mozillaは「AIを使いたい人向けの機能開発を続けつつ、AIなしでFirefoxを使いたい人にも対応するための仕組みです」と説明しています。

AI重視路線に対するユーザーの反発

昨年12月にMozillaは、元FirefoxゼネラルマネージャーのAnthony Enzor-DeMeo氏がCEOに就任すると発表。その際、Enzor-DeMeo氏がFirefoxを「現代的なAIブラウザへと進化させたい」と語りました。すると、それに強い反発の声があがり、今回のオフスイッチの導入となったようです。

Enzor-DeMeo氏は「AIは常に選択肢であるべきだ」とも話していましたが、主力ブラウザにAIを組み込むという方針は、長年の熱心なFirefoxユーザーの間では素直に受け入れられないことだったみたいです。ChromeやBraveなどのブラウザが、閲覧体験の中心にAIを据えるようになり、OpenAIなどの企業も独自のAIブラウザ構想で参入を試みる中、Firefoxはこれまでずっとプライバシー重視、サクサク動作、柔軟なカスタマイズ！の姿勢を貫いてきたブラウザでした。

Firefoxらしさを守る対応

そのため、AIをFirefoxの将来の中核に据えるというEnzor-DeMeo氏の発言は、Mozillaがこれまで大切にしてきたことからズレてしまうのではないかという印象だったわけです。今回の切り替えスイッチは、そうした懸念を和らげるための対応だと考えられますね。