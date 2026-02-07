さまざまな給電に対応！超小型ポータブル電源 / サウンドバースタンド【まとめ記事】
サンワサプライ株式会社は、102.4Whの電池容量を搭載したコンパクトで軽量設計のポータブル電源「BTL-RDC45」を発売した。リン酸鉄リチウムイオン電池による高い安全性と長寿命を実現し、アウトドアや災害時などの備えとして最適だ。本体充電中でも接続機器への給電が可能なパススルー充電機能を搭載している。女性でも持ち運びしやすい、超軽量&コンパクト設計のバッテリー。保管にも場所をとらない。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、VESA 75〜600mm対応でサウンドバーをテレビ上下に“浮かせて”設置、重ね付けもできる汎用サウンドバースタンド「100-VESA012」を発売した。テレビやモニター裏のVESAマウントに取り付けることで、サウンドバーを“浮かせて”設置できる。テレビ台の上を占有しないので、ゲーム機やレコーダーの置き場も確保しやすく、掃除もしやすいのが魅力。見た目もすっきり整い、リビングの印象がワンランク上がる設置スタイルを実現する。
■移動時間を充電時間に！PD65W対応、超小型カーチャージャー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、2台同時に充電できる、PD65Wに対応した超小型カーチャージャー「200-CAR124AC」を発売した。USB Type-CポートはUSB Power Delivery規格に対応し、最大65Wの高出力を実現した。スマートフォンはもちろん、タブレットやノートPCまで、移動中でも効率よく充電できる。Type-CとUSB Aの2ポートを搭載し、スマートフォンとタブレット、あるいはPCとスマートフォンなど、2台同時充電が可能だ。移動中に順番待ちする必要がなく、同乗者とのシェア利用にも最適。家族でのドライブや営業車での使用など、幅広いシーンで活躍する。
■出張・旅行の小物整理が変わる！中身が見える透明ポーチ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、中身がひと目で見えて探す手間を削減、厚みのあるガジェットも整理収納できる透明ポーチ「200-BAGIN038CL」と「200-BAGIN039CL」を発売した。表裏ともに透明素材を採用したクリアポーチなので、どこに何が入っているかが一目で分かる。出先で「あれどこに入れた？」と探す時間を減らし、移動中や商談前の準備もスマートに。ガジェット収納にありがちな“迷子”を防ぐ設計だ。
■AC出力・USB C/A・シガーソケットなど、さまざまな給電に対応！超小型ポータブル電源
サンワサプライ株式会社は、102.4Whの電池容量を搭載したコンパクトで軽量設計のポータブル電源「BTL-RDC45」を発売した。リン酸鉄リチウムイオン電池による高い安全性と長寿命を実現し、アウトドアや災害時などの備えとして最適だ。本体充電中でも接続機器への給電が可能なパススルー充電機能を搭載している。女性でも持ち運びしやすい、超軽量&コンパクト設計のバッテリー。保管にも場所をとらない。
■サウンドバーを浮かせて設置できる！サウンドバースタンド
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、VESA 75〜600mm対応でサウンドバーをテレビ上下に“浮かせて”設置、重ね付けもできる汎用サウンドバースタンド「100-VESA012」を発売した。テレビやモニター裏のVESAマウントに取り付けることで、サウンドバーを“浮かせて”設置できる。テレビ台の上を占有しないので、ゲーム機やレコーダーの置き場も確保しやすく、掃除もしやすいのが魅力。見た目もすっきり整い、リビングの印象がワンランク上がる設置スタイルを実現する。
■テレビもゲーム機も同時接続！1つのLANポートを2分配できる超小型スイッチングハブ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、ギガビット対応でLANを2分配、Type-C給電で省スペース設置ができる超小型アルミ筐体スイッチングハブ「500-SWH012」を発売した。1系統のLANケーブルを2分配できる本製品は、限られた配線環境でも複数機器を有線接続したいシーンに最適だ。Wi-Fi環境が不安定な場所でも、安定したギガビット通信を確保。テレビとレコーダー、PCとゲーム機など、同時使用でも通信が途切れにくく、快適なネットワーク環境を実現する。
