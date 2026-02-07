この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

関節ケアの第一人者・角田紀臣氏が、自身のYouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」で「【まさか】腰痛の原因は足首の古傷だった!?上半身にまで影響する理由【今江敏晃さん】」を公開しました。今回は、元プロ野球選手の今江敏晃氏をゲストに迎え、長年抱える身体の悩みについて専門家の視点から原因を探ります。



今江氏はPL学園高校から千葉ロッテマリーンズ、東北楽天ゴールデンイーグルスで活躍した元プロ野球選手です。現役時代から関節の動きを非常に意識しており、特に股関節はパフォーマンスの要だったと語ります。一方で、現役時代から腰痛にも悩まされており、引退した現在も腰や足首、手首、首などに不調を感じていると明かしました。



角田氏が今江氏の身体の状態をチェックすると、いくつかの問題点が明らかになります。まず、しゃがむ動作では足首が硬く、深くしゃがむとバランスを崩して後ろに倒れそうになります。さらに、左右の足を前に出した時の力の入り方を調べる筋力テストでは、左足を前に出すと上半身の力が入りにくくなることが判明しました。



これらの結果から角田氏は、今江氏の不調の原因は左足首にあると分析。現役時代のベースランニングで痛めた左足首をかばうことで、右膝に負担がかかり、さらにその右膝をかばうことで左の股関節や腰にまで歪みが連鎖していると指摘します。腰痛も、腰自体が悪いのではなく、足の問題が原因で無理がかかっている結果だと説明しました。



実際に施術に入る前に腰と股関節の可動域を確認すると、右の股関節が左に比べて動きが硬く、痛みも伴う状態でした。動画では、一連のチェックを通して、身体の一部分の不調が、いかに全身のバランスに影響を及ぼすかが解説されています。自身の身体の不調の原因を考える上で、参考になるのではないでしょうか。