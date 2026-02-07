ういろに「いちごみるく」をかけて食べる「ウイロバー いちごみるく」発売【大須ういろ×サクマ製菓】

大須ういろは、サクマ製菓の「いちごみるく」とのコラボレーション商品「ウイロバー いちごみるく」(3本入り、税込972円)を、2026年2月11日から、直営店と一部の大須ういろ販売店舗、オンラインショップで販売する。数量限定。

【すべての画像を見る】いちごみるく柄の小袋に入ったキャンディグリッターをかけて楽しむ「ウイロバー いちごみるく」

〈もちもち×シャリシャリ食感の組み合わせ〉

「ウイロバー いちごみるく」は、大須ういろのもっちりとした食感に、シャリシャリとした食感のサクマ製菓「いちごみるく」キャンディグリッターをかけて食べる商品。

ベースのういろには、白ういろを使用した。お米本来の風味ともっちりとした食感、シンプルで奥深い味わいが特徴。余計な味を加えず、やさしい甘さに仕上げた白ういろを使うことで、サクマ製菓の「いちごみるく」のシャリシャリとした食感と甘さを引き立てた。いちごみるく柄の小袋に入ったキャンディグリッターは、気分や好みに合わせて、かけても、つけても楽しめる。

〈「ウイロバー いちごみるく」商品概要〉

【内容量】

3本入(ういろ32g×3･キャンディグリッター3g×3)

【税込価格】

972円

【保存方法】

直射日光を避け常温保存。冷蔵庫などには入れないこと。

【賞味期限】

3週間

【直営ショップ】

大須ういろ本店、大須ういろ大須北店、大須ういろ本部店

【販売店舗】

･2026年2月11日〜

JR名古屋駅 プラスタギフト名古屋中央/大須ういろ直営店/オンラインショップ

･2026年2月19日〜

中部国際空港セントレア 銘品館

■大須ういろ 公式サイト

