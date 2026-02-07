ういろに「いちごみるく」をかけて食べる「ウイロバー いちごみるく」発売【大須ういろ×サクマ製菓】
大須ういろは、サクマ製菓の「いちごみるく」とのコラボレーション商品「ウイロバー いちごみるく」(3本入り、税込972円)を、2026年2月11日から、直営店と一部の大須ういろ販売店舗、オンラインショップで販売する。数量限定。
【すべての画像を見る】いちごみるく柄の小袋に入ったキャンディグリッターをかけて楽しむ「ウイロバー いちごみるく」〈もちもち×シャリシャリ食感の組み合わせ〉
「ウイロバー いちごみるく」は、大須ういろのもっちりとした食感に、シャリシャリとした食感のサクマ製菓「いちごみるく」キャンディグリッターをかけて食べる商品。
ベースのういろには、白ういろを使用した。お米本来の風味ともっちりとした食感、シンプルで奥深い味わいが特徴。余計な味を加えず、やさしい甘さに仕上げた白ういろを使うことで、サクマ製菓の「いちごみるく」のシャリシャリとした食感と甘さを引き立てた。いちごみるく柄の小袋に入ったキャンディグリッターは、気分や好みに合わせて、かけても、つけても楽しめる。〈「ウイロバー いちごみるく」商品概要〉
【内容量】
3本入(ういろ32g×3･キャンディグリッター3g×3)
【税込価格】
972円
【保存方法】
直射日光を避け常温保存。冷蔵庫などには入れないこと。
【賞味期限】
3週間
【直営ショップ】
大須ういろ本店、大須ういろ大須北店、大須ういろ本部店
【販売店舗】
･2026年2月11日〜
JR名古屋駅 プラスタギフト名古屋中央/大須ういろ直営店/オンラインショップ
･2026年2月19日〜
中部国際空港セントレア 銘品館
■大須ういろ 公式サイト
