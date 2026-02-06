Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月6日は、油分の多い食材調理時でも煙の発生を抑える減煙モードを搭載した、アイリスオーヤマの薄型ホットプレート「IHU-A10-AZ-B」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

煙の発生を抑えてくれる減煙モードがありがたい、アイリスオーヤマの薄型ホットプレートが12％オフに！

4段階温度調整が可能、煙が出にくい減煙モードを備えたアイリスオーヤマの薄型ホットプレート「IHU-A10-AZ-B」が、現在、Amazonで12％オフに！ 焼肉やステーキといった煙が気になりやすい料理も、リビングで快適に焼けますよ。

油分の多い食材調理時でも煙の発生を抑える減煙モードを搭載。完全に煙を防ぐわけではありませんが、家の中で調理をする際には重宝します。

ヒーター内蔵プレートにより立ち上がりが早く、食材の旨みをうまく引き出し。温度は、HI・MID・LOW・WARMの4段階調節が可能で、ステーキ、餃子、ホットケーキ、保温まで幅広く対応します。

丸洗いOKで後片付けも簡単、脚を折りたたみできるので収納スペースも取りません

プレートにはフッ素加工が施されており、こびりつきにくく丸洗い可能。調理後のお手入れも簡単です。使用後は洗ってそのまま立てかけられ、脚は折りたたみ式のため収納場所を選ばないのも◎。

料理が映えるシンプルなデザインと、複数の食材を同時調理できる広さも魅力です！

なお、上記の表示価格は2026年2月6日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

