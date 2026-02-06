この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ポイ活と投資に関する情報を発信するネコ山氏が、自身のYouTubeチャンネルで「チャージ錬金おわるwww paypayカード規約変更で阿鼻叫喚するポイ活民」と題した動画を公開。PayPayカードの規約変更により、クレジットカードから電子マネーへのチャージを繰り返してポイントを多重取得する「チャージ錬金」が、2026年6月2日より事実上不可能になることを解説した。



今回の変更は、PayPayカードが「安全安心な決済、取引を実現する社会を目指して」発表したもので、一部ユーザーの間で活用されていた特定のポイント獲得方法に大きな影響を与える。ネコ山氏は、この変更が「チャージ錬金やってる人はもうダメです」と述べ、ポイ活ユーザーにとって大きな転換点になると指摘した。



具体的には、2026年6月2日以降、PayPayカードから他社決済サービスや交通系ICなどへのチャージが、ポイント付与の対象外となる。さらに、還元率を上げるためのプログラム「PayPayステップ」における利用回数・金額のカウント対象からも除外されることが明言された。これにより、PayPayカードゴールドを用いて月30回の決済を行い還元率を最大化するような手法が困難になる。



動画では「チャージ錬金」の仕組みについても解説された。例えば、還元率2%のPayPayカードゴールドから「JAL Pay」や「ANA Pay」を経由して「楽天ペイ」にチャージすることで、最終的に4.5%もの高還元を実現するルートが存在していたという。今回の規約変更は、こうしたポイントの多重取りを封じるための措置であると見られる。



ネコ山氏は、今後の代替案として「T NEOBANK」のデビットカードなどを活用した新たなルートを紹介しつつも、「ポイ活はすぐ情勢が変わる」と指摘。常に最新の情報を追いかけ、柔軟に対応していく必要性を強調した。PayPayカードを利用してチャージによるポイント獲得を行っていたユーザーは、6月2日までに利用方法の見直しが求められる。