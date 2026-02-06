ミャクミャク、“白”デザインの新グッズ発売 SNSの声「ここに来て新作」「終わりなきミャク活…」
大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクが、白いデザインとなって登場。2月中旬ごろから新グッズとして販売される。
【画像】「ポーズが違う！」白ミャクミャク、ぬいぐるみ＆ポーチ（一覧）
EXPO2025 公式ライセンス商品として「EXPO2025 ミャクミャク お手玉風ぬいぐるみ／這型ぬいぐるみ／全身ぬいぐるみポーチ（白ミャクミャクVer.）」が発売される。企画、販売元はヘソプロダクション。
2025大阪・関西万博オフィシャルストア JR新大阪駅 エキマルシェ店ほか、関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップなどで販売予定。販売場所によって導入時期が異なる。
この発表にSNSでは「ここに来て新作」「終わりなきミャク活…」「やばーしろー」「とうとう出すのか」などのコメントが寄せられた。
