＜速報＞過去2勝の松山英樹はボギーなしの「68」 暫定13位でホールアウト
＜WMフェニックス・オープン 初日◇5日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞米国男子ツアーは第1ラウンドが進行している。
【写真】パリ五輪で銅メダルを獲得した松山英樹
日本勢は5人が出場している。2016年と17年に大会を連覇している松山英樹は、3バーディ・ボギーなしの「68」で回り、3アンダー・13位タイでホールアウトした。先週、自己最高となる2位に入った久常涼は5バーディ・2ボギーの「68」をマーク。ルーキーで初出場の平田憲聖は1イーグル・3バーディ・2ボギーの「68」で回り、ともに3アンダー・13位タイにいる。金谷拓実はイーブンパー・59位タイ、中島啓太は1オーバー・78位タイで、いずれも回り終えている。「63」をマークした今季開幕戦覇者のクリストファー・ゴッタラップ（米国）が8アンダー・単独首位。6アンダー・2位にマシュー・フィッツパトリック（イングランド）が続いている。過去2勝を挙げている世界ランク1位のスコッティ・シェフラーは「73」とスコアを伸ばせず、2オーバー・92位タイと出遅れている。
