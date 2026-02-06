【旅の楽しみ】轢かれたカエルが描かれた標識も!? 北海道にしかない珍しい道路標識を紹介【図解 北海道の話】

北海道にしかない珍しい道路標識がある

固有種が多い北海道ならではの標識

日本でもっとも北に位置する北海道は、地形や気候などの自然環境が本州以南とは大きく異なるため、道内だけで見られる固有の動物も多く存在します。そのため、「動物注意標識」も個性的なものが多いです。

「動物が飛び出すおそれあり」という意味の動物注意標識には、国土交通省が定める「標準（シカ、タヌキ、サル、ウサギの4種類）」があり、それ以外の動物については、各道路管理者がそれぞれの地域の実状に合わせてデザインすることができます。そのため、キタキツネやエゾシカ、エゾヒグマなど本州にはいない固有種が多く生息する北海道では、一風変わった動物注意標識が多いのです。

また、北海道では牛や馬の畜産が盛んな地域が多いため、家畜の道路横断に注意をうながす道路標識も多く、そのバリエーションも豊富です。道路標識とは別に、北海道は市町村の境界に設置される「カントリーサイン」も独特です。

近年、北海道以外の地域でもイラストを用いたカントリーサインを採用する自治体が増えつつありますが、北海道では他地域に先駆けて平成2年（１９９０）から整備を行っており、現在は道内に１７９あるすべての市町村で、各地域の名所や特産品などのイラストと市町村名を合わせたカントリーサインを設置しています。

北海道の「動物注意標識」と「カントリーサイン」

動物注意標識

▲ 函館市内で見られる、北海道の固有種「エゾヒキガエル」の横断注意をうながす標識。「轢かれた状態」が描かれた斬新なデザイン。

▲ 「キタキツネ」の動物注意標識は、道内全域で見られます。北海道では、キツネのほかシカやタヌキの注意標識も数多く設置されています。 画像：kiki/PIXTA

▲ 親子の熊が描かれた「熊出没注意」の標識。一見かわいい印象ですが、子連れの母熊は子を守るため凶暴になることがあるので要注意。 画像：Khun Ta/PIXTA

▲ 「牛横断注意」と「馬横断注意」の標識。北海道には、別海町のほかにも約50の「人より牛が多い」市町村があります。 画像：YAEZAKURA/PIXTA

カントリーサイン

昭和53年（1978）に日本最寒気温となる－41.2度を記録したことを記念して作られたモニュメントを描いた幌加内町のカントリーサインと、天然記念物のシマフクロウと知床連山を描いた斜里町のカントリーサイン。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』監修：和田 哲