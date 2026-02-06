シャイトープ、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期EDテーマ「ミス・ユー」のMusic Videoを公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

シャイトープの最新曲「ミス・ユー」のMusic Videoが公開された。

「ミス・ユー」は、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期EDテーマとして書き下ろされた楽曲で、大切な存在に背中を押され前へ進む力を得た主人公の心を描き、その勇敢な響きが聴く者の胸を熱く揺さぶるエモーショナルなロックナンバー。

Music Videoは、ビル群に囲まれた閉塞的な空間を舞台に、クールなバンドの演奏シーンを中心に構成されており、スピード感のある映像で、孤独や焦燥を抱えながらも自分と対峙し、迷いを振り切って一歩踏み出していく心情の変化を映し出した作品に仕上がっている。監督は映像作家の田辺秀伸が務めた。

「ミス・ユー」は現在先行配信中。CDは2月11日にリリースされる。

●配信情報

TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期EDテーマ

シャイトープ

「ミス・ユー」

作詞・作曲：佐々木想 編曲：花井諒、シャイトープ

先行配信中

配信リンク

https://erj.lnk.to/i7vHwW

●リリース情報

シングル

「ミス・ユー」

2026年2月11日発売

予約

https://erj.lnk.to/VeU5fF

【通常盤（CD）】



品番：ESCL-6196

価格：￥1,200（税込）

【期間生産限定盤（CD+Blu-ray）】



品番：ESCL-6197〜6198

価格：￥2,200（税込）

TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』描き下ろし絵柄デジパック仕様

＜CD＞

1ミス・ユー

2 夕空

3 ミス・ユー (Instrumental)

4 夕空 (Instrumental)

＜Blu-ray＞

TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期 ノンクレジットエンディングムービー

「ミス・ユー」 購入者特典



・シャイトープ応援店：オリジナル冷蔵庫マグネット

対象店舗

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/shytaupe/shoplist/262011/

・Amazon.co.jp：メガジャケ(各形態絵柄)

・楽天ブックス：オリジナルスマホサイズブロマイド

・セブンネットショッピング：オリジナルピック

・TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く）：オリジナルポストカード

・全国アニメイト（通販含む）：オリジナルましかくブロマイド ※期間生産限定盤のみ対象

詳細

https://shytaupe.com/news/1/

サイン会情報

対象商品

2026年2月11日(水)発売 シングル「ミス・ユー」

・通常盤｜CD｜ESCL-6196｜￥1,200(税込)

・期間生産限定盤｜CD+Blu-ray｜ESCL-6197〜6198｜2,200 (税込)

日時/対象店舗・会場

2月11日(水祝)

神奈川県：タワーレコード横浜ビブレ店｜13:00〜（集合時間 12:45）

2月14日(土)

大阪府：タワーレコード梅田NU茶屋町店｜12:00〜（集合時間 11:45）

福岡県：タワーレコード福岡パルコ店｜18:00〜（集合時間 17:45）

2月15日(日)

宮城県：タワーレコード仙台パルコ店｜16:00〜（集合時間 15:45）

2月21日(土)

東京都：タワーレコード池袋店｜13:00〜（集合時間 12:45）

愛知県：タワーレコード名古屋パルコ店｜18:30〜（集合時間 18:15）

イベント内容：CDサイン会

※ミニライブなどは行いません。

詳細

https://shytaupe.com/news/detail/64416

●作品情報

TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期



2026年1月5日より毎週月曜22:00〜TOKYO MX・23:00〜ＢＳ日テレ、25:59〜読売テレビにて放送中

※放送時間は予告なく変更となる場合がございます。

各種動画配信サービスにて放送直後より順次配信開始！

＜イントロダクション＞

ヒーローにはなれなかった…それでも誰かを救いたい！非合法(イリーガル)ヒーローたちによる 等身大の成長物語！

堀越耕平氏が10年に渡り「週刊少年ジャンプ」で連載、世界中で爆発的な人気を誇る『僕のヒーローアカデミア』。

その “ヒロアカ”の公式スピンオフシリーズ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』が、待望のアニメ化！

脚本：古橋秀之 作画：別天荒人 により「少年ジャンプ+」で連載されたこの作品で描かれるのは、『僕のヒーローアカデミア』の数年前の物語―！

時代は世界総人口の約8割が超常能力を持つ超人社会。混乱渦巻く世の中で、事故や災害、そして“個性”を悪用する敵＜ヴィラン＞から人々を守る「選ばれし」職業<ヒーロー>。その一方で、「選ばれる」ことはなくとも、目の前の人を救わずにはいられない人々もいる。これは、そんな非合法(イリーガル)ヒーロー《ヴィジランテ》の物語。

＜ストーリー＞

灰廻航一は、ヒーローに憧れながらも夢を諦めた冴えない大学生。

そんな彼の密かな楽しみは、オールマイトのコスプレ姿で街を徘徊し、プロヒーローを気取って人助けに勤しむことだった。

平凡な毎日を送っていた航一だったが、無許可でゲリラライブを行う自称アイドル・ポップ☆ステップ、「クズ専門の”掃除屋”」を名乗る謎の覆面男・ナックルダスターに出会い、「ヴィジランテ」の活動に巻き込まれていく。

非合法に人々を救ける彼らは、秩序を乱す犯罪者か、正義の自警団か。

”非合法ヒーロー“「ヴィジランテ」の物語が幕を開ける―！

【キャスト】

灰廻航一：梅田修一朗

ポップ☆ステップ：長谷川育美

ナックルダスター：間宮康弘

キャプテン・セレブリティ：森川智之

塚内 真：瀬戸麻沙美

塚内直正：川島得愛

蟹屋敷モニカ：植田佳奈

ファットガム：興津和幸

ベストジーニスト：緑川 光

エッジショット：鎌苅健太

オールマイト：三宅健太

傷顔の男：八代 拓

相澤消太：諏訪部順一

白雲 朧：小野賢章

山田ひざし：吉野裕行

【STAFF】

原作：「ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミアILLEGALS-」(集英社ジャンプコミックス刊) 古橋秀之 別天荒人 堀越耕平

監督：鈴木健一

シリーズ構成・脚本：黒田洋介

キャラクターデザイン：吉田隆彦

美術監督：渡辺幸浩

色彩設計：のぼりはるこ

撮影監督：張 盈穎

3DCG監督：佐々木瑞生

編集：廣瀬清志

音楽：林ゆうき 山城ショウゴ 古橋勇紀

音響監督：三間雅文

オープニングテーマ：すりぃ「CATCH!!!」

エンディングテーマ：シャイトープ「ミス・ユー」

プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ

アニメーション制作：ボンズフィルム

『ヴィジランテ』第1期TVerにて全話一挙再配信決定！

配信話数：第1期全13話

配信期間：2025年12月20日〜2026年1月5日まで

『ヴィジランテ』第2期 2026年1月5日(月)22時30分より順次配信開始

配信情報一覧

https://vigilante-anime.com/onair/

※配信開始日時はサービスによって異なる場合がございます

© 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会

関連リンク

シャイトープオフィシャルサイト

https://shytaupe.com/

『ヴィジランテ』公式サイト

http://vigilante-anime.com/