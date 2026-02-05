人気アニメのセル画を偽物だと知りながらオークションサイトで販売した疑いで中国籍の男など3人が逮捕されました。



【記者リポート】

「こちらが実際に販売されていたもの。男らは透明なシート・セルに人気アニメのイラストを描いた、いわゆるセル画とセル画の下書きのイラスト2点を偽物だと知りながら販売していました」



著作権法違反の疑いで逮捕されたのは、群馬県高崎市に住む中国籍の男など3人です。





3人はおととし6月、スタジオ ジブリ の人気作品『 となりのトトロ 』のセル画と動画用紙の2点を複製された偽物だと知りながら、新潟市内に住む40代の男性にオークションサイトを通じて販売した疑いが持たれています。販売価格は9万3500円で、購入した男性がネットで偽物のセル画が出回っているという情報を見て 警察 相談 し、スタジオ ジブリ に鑑定を依頼したところ偽物だと判明。オークションサイトの履歴などから3人の犯行を特定し、逮捕に至りました。 警察 の調べに対し、3人は「セル画が偽物だと分からなかった」などと容疑を否認しているということです。【新潟西 警察 署 小田島昭弘 生活安全課長】「（ネット販売は）対面の販売とは違うので、より慎重に取引・売買をしてもらいたい」同じオークションサイトでは他にも偽物のセル画が複数販売されていて、 警察 は3人が関与している可能性が高いとみて捜査を進めています。