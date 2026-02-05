料理愛好家でタレントの平野レミ（78）が5日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。嫌いな食べ物を明かす場面があった。

この日は長男で現在活動休止中のロックバンド「TRICERATOPS」の和田唱とそろって登場。司会の黒柳徹子が「唱さんは、レミさんのアイデア料理をどう思っていますか」と質問すると、和田は「一つ困るのはですね、いろんな創作料理を紹介するじゃないですか。そうすると世間の人たちは、僕ら兄弟はこういう物を食べて育ったんだろうなって思うワケですよね」と話した。

さらに「テレビで平気で“息子がこれ食べて育ったのよ”とか、“これ大好きなのよ”とか、三十倍増しぐらいでしゃべるので、これで結構困っちゃうんですよね」と吐露。「意外と家では普通に。それこそ魚を焼いたものだったりとか、割と普通の日本人の家庭料理が出ることが多かったので」と回顧。テレビで披露する料理については「試食みたいなのはしたよね」とも語った。

番組では平野の創作料理として「ナィスなシソみそ」とナスの料理を紹介したが、平野は「さっきのなんか唱ちゃん大好きだよね。ナス、ナス」「唱が来るっていうと、これ絶対作るの」と打ち明けた。

黒柳から作り方を問われ「ナスとピーマンを素揚げしてね、みりんと砂糖とか、味噌の中にシソ入れて。みじん切りにしたのをあえるの」と平野。一方で、「必ずこれ食べさせるんだけど、あたしね、ナスは世の中で一番嫌いだったの」と意外な告白をしてみせた。

和田が驚くと、「きょう初めて言うんだって。内緒にしてたんだって、あなた」と黒柳。和田は「そうなんだ、知らなかった。あらあら、僕は大好きですよ」と続け、平野は「大っ嫌い」「だからお母さんは食べなかったよ、全然」と打ち明けた。