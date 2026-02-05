広島カープ戦のライブ配信を見るには？J SPORTS・DAZN・スカパーの料金と違いを解説

この記事はPRを含みます。

熱い戦いが繰り広げられる広島東洋カープの試合。

「今日の試合はどうやって見れるの？」と感じているファンの方も多いのではないでしょうか。

かつてはテレビの地上波中継が主流でしたが、現在ではインターネット配信サービスが充実し、スマホ一つで、いつでもどこでもカープを応援できる時代になりました。

しかし、サービスごとに視聴できる試合や料金が異なるため、どれを選べば良いか迷ってしまいます。

この記事では、広島カープの試合を視聴できる主要な配信サービスから、無料で楽しむ方法、試合日程、さらにはファン必見の関連コンテンツまで解説します。

広島カープ戦を配信しているサブスク

広島カープの試合を視聴するには、どのサービスを選ぶかが重要です。

特に、カープは放映権の管理が他の球団と異なるため、主催試合が視聴できるかどうかをしっかり確認する必要があります。

以下の表に、広島カープ戦を配信している動画配信サービスの料金と特徴をまとめました。

サービス名 主催試合 ビジター試合 月額料金（税込） 特徴 J SPORTSオンデマンド ◯ 一部 2,580～2,980円 カープ主催試合を全試合配信。25歳以下は半額。 Amazon J SPORTSチャンネル ◯ 一部 2,840円+600円 Amazonプライム会員はお得にJ SPORTSを視聴可能。 スカパー！プロ野球セット ◯ ◯ 4,054円+429円 全12球団の試合を完全網羅。コアなファン向け。 DAZN Standard（月間プラン） ✕ ◯ 4,200円 カープ主催試合は配信なし。ビジター戦は11球団網羅。 DMM×DAZNホーダイ ✕ ◯ 3,480円 月間契約の場合はDAZNより割安。DMM TVでアニメやドラマも見られる。 カーチカチ！ △ ✕ 450円 公式アプリ。一部試合のライブ配信やラジオ実況。

J SPORTSオンデマンド｜カープ主催試合を網羅

「カープの主催試合を絶対に見逃したくない！」という方には、J SPORTSオンデマンドが最もおすすめです。

カープの主催試合を全試合ライブ配信しており、まさにカープファンのためのサービスと言えるでしょう。

プランは野球に特化した「野球パック」（月額2,580円(税込)）と、全ジャンルが楽しめる「総合パック」（月額2,980円(税込)）から選べます。

さらに、25歳以下の方は料金が半額になる「U25割」も大きな魅力でしょう。

カープの他にDeNA、中日の主催試合も視聴できます。

ビジター戦は一部視聴できませんが、マツダスタジアムでの熱戦を追いかけるなら最適な選択肢です。

Amazon J SPORTSチャンネル｜Amazonユーザーにおすすめ

普段からAmazonプライムを利用している方なら、AmazonプライムビデオのJ SPORTSチャンネルが便利です。

Amazonプライム会員（月額600円(税込)）であれば、追加でJ SPORTSチャンネル（月額2,840円(税込)）に登録するだけで、J SPORTSオンデマンドの総合パックとほぼ同様のコンテンツを視聴できます。

J SPORTSオンデマンドの総合パックは月額2,980円(税込)のため、チャンネル単体で見ると100円お得です。

Amazonのアカウントで一括管理できる手軽さと、使い慣れたプライムビデオのアプリで視聴できるのがメリットです。

初めて利用する方には14日間の無料トライアルが提供されており、気軽に試せるのも嬉しいポイントです。

DAZN｜ビジター戦と他スポーツを楽しむなら

DAZNは多くのスポーツコンテンツを配信していますが、広島カープの主催試合は視聴できません。

しかし、カープ以外の11球団の主催試合は配信しており、ビジター戦は全て見ることができます。

他スポーツも楽しめる「DAZN Standard」や、野球に特化した「DAZN BASEBALL」など、プランは多彩です。

ビジター戦や、Jリーグなど他のスポーツも楽しみたい方におすすめです。

プラン 月額(税込) 年額(税込) 視聴可能なコンテンツ DAZN Standard

(月間プラン) 4,200円 50,400円 全コンテンツ

(プロ野球、国内・海外サッカーなど) DAZN Standard

(年間プラン) 一括払い：2,667円

分割払い：3,200円 一括払い：32,000円

分割払い：38,400円 全コンテンツ

(プロ野球、国内・海外サッカーなど) DAZN BASEBALL

(年間プラン) 2,300円

(月間契約不可) 27,600円 プロ野球

(カープ主催試合など一部除く) ※最新情報は公式サイトをご確認ください。

DMM×DAZNホーダイ｜DAZNを月間契約するならセットがお得

DAZNを月間契約で利用するなら、DMM×DAZNホーダイが非常にお得です。

このプランは、DAZN Standardの全コンテンツに加え、アニメや映画などが見られるDMMプレミアムがセットになっており、月額3,480円(税込)で利用できます。

DAZN Standardの月間プランが月額4,200円(税込)であることを考えると、それよりも安く、かつDMMプレミアムも利用できる計算になります。

もちろん、カープ主催試合は視聴できませんが、ビジター戦の応援に加えてエンタメコンテンツも楽しみたい方には最適なプランです。

スカパー！プロ野球セット｜全12球団を見たいコアなファン向け

カープの試合はもちろん、12球団の全試合を楽しみたいという野球ファンはスカパー！プロ野球セット一択でしょう。

基本料込みで月額4,483円(税込)と他のサービスより高価ですが、カープの主催・ビジター問わず全試合を視聴できる唯一無二のサービスです。

テレビの大画面で高画質なプロ野球中継を堪能したい方や、他球団の動向も気になるコアなファンにとっては、価格以上の価値があるでしょう。

カーチカチ！｜カープファン必見の限定配信あり

「カーチカチ！」は、広島東洋カープが公式に提供するスマートフォンアプリです。

月額450円(税込)（年額4,900円）と非常にリーズナブルで、カープファンなら入れておきたいアプリの一つです。

全試合ではありませんが一部試合のライブ配信が行われるほか、主催試合をラジオ実況で楽しむことができます。

さらに、試合のハイライト動画や選手のインタビュー、舞台裏の様子など、公式アプリならではの限定コンテンツが満載です。

他の配信サービスと併用して、より深くカープの世界に浸るのに最適です。

【2026年】広島カープの試合日程

2026年の広島カープの試合日程をご紹介します。

最新の全試合日程や放送予定の詳細は、広島東洋カープの公式サイトで確認することをおすすめします。

日付 対戦相手 球場 試合開始 2月21日(土) DeNA 宜野湾 13:00 2月21日(日) 日ハム 名護 13:00 2月23日(月) ヤクルト 浦添 13:00 2月28日(土) 楽天 倉敷 13:00 3月1日(日) 楽天 倉敷 13:00 3月4日(水) オリックス 京セラ 18:00 3月7日(土) 中日 マツダスタジアム 13:00 3月8日(日) 中日 マツダスタジアム 13:00 3月10日(火) DeNA 横浜 13:00 3月11日(水) DeNA 横浜 13:00 3月12日(木) DeNA 横浜 13:00 3月14日(土) 阪神 マツダスタジアム 13:00 3月15日(日) 阪神 マツダスタジアム 13:00 ※最新情報は公式サイトをご確認ください。

無料で広島カープ戦を視聴する方法

有料サービスは魅力的ですが、「少しでも費用を抑えたい」という方もいるでしょう。

ここでは、広島カープの試合を無料で楽しむための3つの方法をご紹介します。

Amazon J SPORTSチャンネルの無料トライアルを使う

AmazonプライムビデオのJ SPORTSチャンネルでは、初回登録者向けに14日間の無料トライアルが提供されています。

この期間を利用すれば、カープの主催試合を含むJ SPORTSのコンテンツを無料で視聴可能です。

短期決戦やシーズンの重要な局面など、特定の期間だけ集中して観戦したい場合におすすめです。

ただし、無料期間が終了すると自動的に有料プランに移行するため、継続しない場合は期間内に解約手続きを忘れないようにしましょう。

地上波やBS放送で視聴する

広島県内にお住まいの方であれば、広島ホームテレビや広島テレビといった地元の民放局で多くの主催試合が地上波放送されます。

県外でも、NHK BSなどで全国放送される試合があります。

無料で視聴できる手軽な方法ですが、放送される試合は限定的です。

また、地上波放送では試合の途中で中継が終了してしまうケースも少なくありません。

最後まで試合を見届けたい場合は、やはりインターネット配信サービスの利用が確実です。

カープ公式アプリ「カーチカチ！」の無料コンテンツで楽しむ

カープ公式アプリ「カーチカチ！」は有料プランが基本ですが、一部のコンテンツは無料で楽しむことができます。

試合の速報やハイライト動画、選手のニュースなど、カープの最新情報を手軽にチェックするのに役立ちます。

ライブ配信を視聴できる機会は限られていますが、移動中にカープの情報を追いかけたい時に重宝するでしょう。

ファンであれば、まずダウンロードしておいて損はないアプリです。

【2026】広島カープ春季キャンプの情報

8年ぶりのリーグ優勝を目指すカープにとって、春季キャンプはシーズンの土台を作る重要な期間です。

2026年の春季キャンプは、1軍が宮崎県日南市と沖縄県沖縄市、2軍が広島県内と宮崎県日南市で行います。

キャンプの様子は、J SPORTSオンデマンドやAmazon J SPORTSチャンネルで配信される予定です。

練習試合も含めてキャンプの模様が中継されるため、現地に行けないファンでも新戦力の台頭やベテランの調整具合をリアルタイムで確認できます。

若鯉たちの必死のアピールや、シーズン中とは違った選手の表情を見られるのもキャンプ中継の醍醐味です。

試合だけじゃない！カープ愛を深める関連コンテンツ

カープの魅力は試合中継だけにとどまりません。

ここでは、さらにカープ愛を深めるための関連コンテンツをご紹介します。

J SPORTSで楽しめるカープ密着ドキュメンタリーと選手インタビュー

J SPORTSでは、試合中継に加えてカープ関連のオリジナル番組も豊富に放送しています。

選手の素顔に迫るインタビュー番組などは、ファン必見の内容です。

普段は見られない選手の努力やチームの裏側を知ることで、試合観戦がより一層楽しくなること間違いありません。

公式アプリ「カーチカチ！」や球団公式サイトで最新情報をキャッチ

カープに関する最も正確で迅速な情報は、やはり公式サイトや公式アプリから発信されます。

試合情報はもちろん、選手のコンディションやイベント情報、グッズの発売情報まで、あらゆる公式情報が手に入ります。

特に「カーチカチ！」アプリは、限定の動画コンテンツやコラムなど、ファン心理をくすぐる独自の内容が充実しています。

公式サイトと公式アプリを日常的にチェックすることで、カープの「今」を常に把握できます。

YouTubeなどオンラインで手軽に楽しめるカープ関連動画

YouTubeにもカープ関連の動画コンテンツは数多くあります。

広島テレビの公式チャンネル「金鯉チャンネル 広テレ」では、試合のハイライトや独自の特集動画が配信されており、手軽に楽しめます。

また、多くの野球解説者やOB選手が自身のチャンネルでカープについて語っており、専門的な視点からの解説も楽しめます。

試合の振り返りや情報収集のツールとして、YouTubeを積極的に活用するのもおすすめです。

カープ配信に関するよくある質問

ここでは、広島カープの試合配信に関して、ファンからよく寄せられる質問にお答えします。

カープ戦の見逃し配信はいつまで視聴できる？

見逃し配信の視聴期間は、利用するサービスによって異なります。

例えば、J SPORTSオンデマンドやAmazon J SPORTSチャンネルでは、ライブ配信終了後から一定期間、見逃し配信に対応しています。

シーズン中は継続して視聴できることが多く、リアルタイムで観戦できなかった試合も後からゆっくり楽しむことが可能です。

一方、地上波やBS放送には基本的に見逃し配信はありません。

確実に試合を後から見たい場合は、見逃し配信に対応した有料サービスへの加入が必須です。

カープ戦を録画して残しておくことは可能？

試合を録画して保存しておきたい場合、視聴方法によって可否が分かれます。

スカパー！のようなCS放送であれば、レコーダーを使用することで高画質で試合を録画し、ライブラリとして保存することが可能です。

一方で、J SPORTSオンデマンドやDAZNといったインターネット配信サービスでは、直接的な録画はできません。

ただし、一部のサービスではダウンロード機能が提供されており、アプリ内に一時的に動画を保存してオフラインで視聴することはできます。

DAZNで広島カープは見れない？

結論として、DAZNで広島カープの主催試合は視聴できません。

これは、カープ球団が放映権を独自に管理しており、DAZNとは契約していないためです。

しかし、DAZNはカープを除く11球団の主催試合を配信しており、ビジターゲームは全て視聴できます。

まとめ｜広島カープを最高の環境で応援しよう！

この記事では、広島東洋カープの試合を視聴するための様々な方法を解説しました。

主催試合を網羅するなら、J SPORTSオンデマンドがおすすめのサービスです。

一方で、ビジター試合や、サッカーなどの他競技を見たい方は、DMM×DAZNホーダイが割安でお得です。

多様な配信サービスを賢く利用し、広島カープの熱い戦いを最高の環境で応援しましょう。

あなたの声援が、きっとチームを勝利へと導くはずです。