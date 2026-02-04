なとり、TVアニメ『【推しの子】』 第3期ED主題歌「セレナーデ」本日CDシングルリリース、未公開カップリング曲も配信開始

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

音楽クリエイターのなとりが現在担当するTVアニメ『【推しの子】』第3期（2026年1月14日(水)放送開始) エンディング主題歌「セレナーデ」が、本日2月4日SGリリースされた。同収録のカップリング楽曲2曲もあらたにCDとデジタルでリリースされた形となる。

カップリング楽曲は「リビングデッド」「Catherine」というタイトルの2曲であり、「リビングデッド」はミドルテンポの、なとり節が効いている中毒性のあるダンスミュージック。「Catherine」は、これまで、なとりの初ライブ以降何度もライブでは披露されてきた楽曲であり、今回満を持しての、ファンにとっては待望のリリースとなる。

また、1月21日にYouTube上に公開したリード楽曲「セレナーデ」のミュージックビデオは現在350万再生を突破し、急上昇チャートにも連日ランクインするなど、破竹の勢いで楽曲が広がっている。

「セレナーデ」CDの、TVアニメ『【推しの子】』登場キャラクターのアクアをモチーフにしたジャケットアートワークはすでに解禁となっていたが、新たに、画家／イラストレーターの八館ななこによる書き下ろし配信ジャケットも公開となった。こちらは「セレナーデ」のミュージックビデオで描かれる世界がモチーフとなっており、美麗なイラストをぜひ堪能してほしい。また、CDの購入詳細はぜひHPでチェックしてほしい。

なお、なとりは2026年2月18日(水)19日(木)の２日間にわたり、1月21日リリースのアルバム「深海」を引っ提げて、日本武道館を会場に同名タイトルのワンマンライブ『なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」』を開催する。チケットは、追加公演の18日をふくめ両日ともに追加席の販売を現在行っている。

●リリース情報

なとり SG

「セレナーデ」

2026年2月4日発売



配信リンクはこちら

https://natori.lnk.to/Serenade

【CD（期間＆初回仕様限定盤）】



CD＋ブックレット＋配信ジャケット絵柄ミニステッカー封入(初回仕様限定)

価格：￥2,545+税

品番：SRCL-13497

＜収録曲＞

M1：セレナーデ

M2：リビングデッド

M3：Catherine

CDの購入はこちら

https://natori.lnk.to/Serenade_PKG

店舗特典情報

・Amazon：【推しの子】アクアCDジャケット絵柄メガジャケ

・アニメイト：【推しの子】アクアCDジャケット絵柄ポストカード

・タワーレコード：【推しの子】アクアCDジャケット絵柄ステッカー

・応援店：【推しの子】アクアCDジャケット絵柄B2ポスター

・楽天：なとりロゴアクリルキーホルダー

・セブンネット：なとりロゴ缶バッジ

・ネオウイング：セレナーデ配信ジャケット絵柄ステッカー(80mm×80mm)

●ライブ情報

『なとり Hall Tour 2026』

なとり史上過去最大規模でのホールツアーの開催が決定！

2026年6月宮城公演を皮切りに、初開催の都市も含む11都市16公演をまわるツアーとなる。

2026年6月12日(金) 開場 18:00 / 開演 19:00

2026年6月13日(土) 開場 15:00 / 開演 16:00

宮城 東京エレクトロンホール宮城

お問合せ：EDWARD LIVE

022-266-7555(平日11:00〜15:00)

2026年6月27日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00

2026年6月28日(日) 開場 15:00 / 開演 16:00

愛知 愛知県芸術劇場 大ホール

お問合せ：キョードー東海

052-972-7466(月〜金12:00〜18:00/土10:00〜13:00 ※日祝休業)

2026年7月4日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00

新潟 新潟県民会館

お問合せ：キョードー北陸チケットセンター

025-245-5100(火〜金12:00〜16:00/土10:00〜15:00 ※月日祝休業)

2026年7月5日(日) 開場 16:00 / 開演 17:00

石川 本多の森北電ホール

お問合せ：キョードー北陸チケットセンター

025-245-5100(火〜金12:00〜16:00/土10:00〜15:00 ※月日祝休業)

2026年7月11日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00

2026年7月12日(日) 開場 15:00 / 開演 16:00

京都 ロームシアター京都 メインホール

お問合せ：キョードーインフォメーション

0570-200-888（12:00〜17:00 ※土日祝休業）

2026年9月22日(火祝) 開場 17:00 / 開演 18:00

2026年9月23日(水祝) 開場 16:00 / 開演 17:00

東京 昭和女子大学人見記念講堂

お問合せ：DISK GARAGE

2026年9月26日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00

香川 サンポートホール高松 大ホール

お問合せ：DUKE高松

087-822-2520(平日11:00〜17:00)

2026年9月27日(日) 開場 16:30 / 開演 17:30

福岡 福岡市民ホール 大ホール

お問合せ：キョードー西日本

0570-09-2424（平日・土曜11:00〜15:00）

2026年10月11日(日) 開場 17:00 / 開演 18:00

2026年10月12日(月祝) 開場 15:00 / 開演 16:00

大阪 グランキューブ大阪 メインホール

お問合せ：キョードーインフォメーション

0570-200-888（12:00〜17:00 ※土日祝休業）

2026年10月28日(水) 開場 18:00 / 開演 19:00

北海道 カナモトホール

お問合せ：ウエス

2026年10月31日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00

広島 広島文化学園HBGホール

お問合せ：キャンディープロモーション

082-249-8334（平日11:00〜17:00）

※開場/開演時間は変更となる場合がございます。

チケット代金

全席指定(一般) 8,800円(税込)

全席指定(U-22割) 7,800円(税込) ※16歳以上〜22歳以下対象

全席指定(小中学生割) 4,000円(税込) ※15歳以下対象

※未就学児入場不可

※U-22割チケットは、ライブ当日に16歳以上〜22歳以下のお客様が対象のチケットになります。

※小中学生割チケットは、ライブ当日に15歳以下のお客様が対象のチケットになります。

ライブ当日に、顔写真入りで生年月日が確認できる本人確認書類（マイナンバーカード・学生証等）、または顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合は生年月日が確認できる本人確認書類（保険証等）をご持参ください。

年齢が確認できる書類をご持参いただけない場合、一般料金との差額を頂戴いたします。

予めご了承ください。

日本武道館公演

なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」

2026年2月18日(水) 開場 17:30 / 開演 18:30

2026年2月19日(木) 開場 17:30 / 開演 18:30

会場：日本武道館

チケット発売中

ぴあ

https://w.pia.jp/t/natori-2526/

e+

https://eplus.jp/natori/

ローチケ

https://l-tike.com/natori/

※先着順のため、予定枚数に達し次第、受付終了となります。予めご了承ください。

※お一人様1公演につき4枚まで申込み可

※先着順のため、予定枚数に達し次第、受付終了となります。予めご了承ください。

※お一人様1公演につき4枚まで申込み可

チケット代金

指定席（一般）：￥8,500（税込）

指定席（U-22割）：￥7,500（税込）

注釈付き指定席（一般）：￥8,500（税込）

注釈付き指定席（U-22割）：￥7,500（税込）

※3歳以上有料、3歳未満入場不可

※注釈付き指定席(一般/U-22割)：場所によっては一部、パフォーマンスおよび映像が見えない可能性が高いお席となります。また、音が聞き取りにくい、機材音が気になる可能性がございます。見えない、聞き取りにくい、気になるという感覚は個々に差がありますので、問題ないと納得した上でお申し込みください。

※U-22割チケットは、ライブ当日に22歳以下のお客様が対象のチケットになります。

他公演詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。

https://natori-official.com/

＜なとり Profile＞

作詞・作曲・アレンジまでをこなす、音楽クリエイター。

2000年代POPSとネットカルチャーの音楽に影響を受け、2021年より音楽活動を開始。2022年にリリースされた「Overdose」はストリーミング4億回再生を突破、2023年リリース「フライデー・ナイト」は1億回再生を記録。さらに2024年4月リリース「絶対零度」は8,000万回再生を突破し、ヒット曲を生み出し続けている。今年は日本武道館公演での2days公演が決定している。

関連リンク

なとりオフィシャルサイト

https://natori-official.com/