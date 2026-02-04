2月25日に発売される4人組アイドルグループAぇ! groupのセカンドアルバム『Runway』に収録される楽曲『Can't Stop Lovin'』のミュージックビデオが、King & Princeの『Lovin' You』と“酷似しているのではないか”と話題になっている。

【写真】大粒の涙を溜め深々と頭を下げた釈放時の草間リチャード敬太

恋人目線の演出

Aぇ! groupは2024年5月15日にシングル『《A》BEGINNING』でCDデビュー。当時は5人組だったが、2025年10月に草間リチャード敬太が公然わいせつの疑いで逮捕され、釈放後に略式起訴。同年11月20日付でグループを脱退し、現在は4人体制となっている。今回のアルバムは、現体制となって初の作品ということもあり、ファンからの期待が高まっている。

「『Can't Stop Lovin'』と比較されているKing & Princeの『Lovin' You』は、2022年にリリースされた楽曲です。当時は平野紫耀さん、岸優太さん、神宮寺勇太さんも在籍していた5人体制でした。同曲のMVは“メンバーそれぞれが本気で考えた理想のデート”をテーマに制作され、ファンにとっては疑似恋愛感を強く味わえる内容として大きな反響を呼びました。

YouTubeでもグループ内で上位の再生回数を記録し、当時はファン以外からも好意的な声が多く寄せられていました」（芸能ジャーナリスト、以下同）

X上では、《こういうの大好きなのでたくさんください 全グループください》《昔のキンプリのMV思い出した。なんていう曲かは忘れたけど、こんなんあったよね》《らびんゆーじゃん》といった声が見られる。

「『Can't Stop Lovin'』のMVも、視聴者を“恋人目線”に置いた演出が特徴で、疑似恋愛感を前面に打ち出した内容となっています。ファンにとっては没入感の高い仕上がりですが、King & Princeの『Lovin' You』を知る層からは、演出の方向性を連想したという声も出たようです。こうした反応について、両グループが同じUNIVERSAL MUSIC JAPANに所属している点を背景に挙げる見方もあります」

レーベルが同じであれば、作品づくりの考え方や打ち出し方に一定の傾向が出ることは不思議ではないが、“メンバー発案”が強調されていた演出など思わぬ誤解を招きかねない側面もありそうだ。

同じ事務所・レーベルに所属するグループだからこそ、より慎重な演出が求められるのかもしれない。