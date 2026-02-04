『The Performance』にATEEZ、MAZZEL、THE JET BOY BANGERZが追加出演決定！

2024年4月の初開催以来、累計11万人を動員し、数々の伝説的なステージを生み出してきたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』。

このたび追加出演アーティストとして、ATEEZ、MAZZEL、THE JET BOY BANGERZの出演が決定した。

昨年、圧倒的なパフォーマンスで観客を熱狂させたATEEZは、当初発表されていた4月12日（日）に加え、新たに4月11日（土）の出演も決定。

2月6日（金）に新アルバムのリリースを控え、さらなる注目を集める彼らが、本イベント史上初となる2日間連続のヘッドライナーとして、両日のクライマックスを飾る。世界を席巻する彼らがKアリーナ横浜のステージでどのような新たな歴史を刻むのか、2夜連続で繰り広げられる世界基準の“本物のパフォーマンスに期待が高まる。

また、同じく4月11日（土）には、BMSGが送り出す新世代ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが決定。

『The Performance Zero 2024』での圧巻のステージを見せ、昨年本公演への切符を掴み取った彼らが、今年グループ初の全国アリーナツアー発表という勢いそのままに再びThe Performanceのステージに登場。磨き上げられた表現力と卓越したパフォーマンスは見逃せない。

4月12日（日）に出演するTHE JET BOY BANGERZは、4.8万人が参加したLDH史上最大規模のオーディション「iCON Z」の熾烈な戦いを勝ち抜いた10人組ダンス＆ボーカルグループ。

7名のパフォーマー全員がプロダンスリーグ「D.LEAGUE」に所属する現役のDリーガー、さらにボーカルには「DEEP SQUAD」のメンバーとしても活動する実力者を擁す。日本でもトップクラスのダンススキルと圧倒的なパフォーマンス力を誇るTHE JET BOY BANGERZのステージに注目だ。

◆出演者（五十音順）

4月10日（金）：RIIZE and more…

4月11日（土）：EVNNE／ATEEZ／SUPER★DRAGON／VERIVERY／MAZZEL／RIIZE／ROIROM

4月12日（日）：aoen／ATEEZ／NCT WISH／xikers／THE JET BOY BANGERZ／Hearts2Hearts and more…