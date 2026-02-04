【プロント】春季限定ドリンク＆スイーツ発売 / 「アイス桜わらび餅ラテ」など3種の桜ドリンクと「桜スフレパンケーキ」登場

飲食チェーン『PRONTO（プロント）』はカフェタイム（モーニング／サカバタイム除く）にて、春季限定ドリンク3種とスイーツ1品を、2026年2月17日(火)より発売する。桜の風味を取り入れたドリンクに加え、見た目も華やかな桜色のパンケーキが同時に登場する。

〈春季限定 桜ドリンク・スイーツ（価格はすべて税込）〉

◆「【Pラテ】アイス桜わらび餅ラテ」

R:748円 / L:891円

やさしく香る桜の風味が特徴のピンク色の桜ミルクに、やわらかくもちもちとした食感のわらび餅、さくら餡、さくらソース、ホイップを合わせたデザートドリンク。桜の花びらと桜風味のジュレをトッピングし、見た目でも春を感じられる一杯。

◆「アイス桜ミルクティー」

R:605円 / L:693円

ミルクのまろやかさと濃厚な紅茶の味わいに、やさしい桜の風味を合わせたコールドドリンク。シンプルに春らしさを楽しめる味わいが特徴。

◆「桜舞うロイヤルミルクティー」

Lのみ:660円

桜の花びらを浮かべたホットのロイヤルミルクティー。ふんわりとした口当たりのミルクフォームをトッピングし、ほっと一息つける春らしい一杯に仕上げている。

◆「桜スフレパンケーキ〜リッチ塩ホイップ〜」

単品:825円 / ドリンクセット:1,177円

ふわふわのスフレパンケーキに、塩味をきかせたホイップクリームと桜葉入りの餡を合わせた期間限定商品。桜色のホイップとともに、春らしい華やかな味わいが楽しめる。

〈販売概要〉

販売期間:2026年2月17日(火)〜2026年4月13日(月)(予定)

販売店舗:PRONTO 全店

販売時間帯:カフェタイムのみ（モーニングタイム／サカバタイム除く）

※店舗により時間帯が異なる場合あり

※一部取扱いのない店舗あり