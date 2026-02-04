【カラー電子ペーパー】電子ペーパータブレット好きの皆様、本命といわれるモデル「 BOOX Note Air 5C」をレビューします！
IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【カラー電子ペーパー】電子ペーパータブレット好きの皆様、本命といわれるモデル「 BOOX Note Air 5C」をレビューします！」と題した動画を公開。カラー電子ペーパータブレットの本命機との呼び声も高い「BOOX Note Air 5C」について、その実力を多角的に検証している。
動画で紹介されたのは、BOOXの最新カラー電子ペーパーノート「Note Air 5C」。戸田氏はまず、本体デザインとハードウェアをチェック。厚さ5.8mmという薄さや、板のようにフラットな形状、オレンジ色のラインがアクセントになったデザインを評価した。ディスプレイは10.3インチで、ビジネス書や漫画を読むのに適したサイズ感である。付属品として専用ペンや充電ケーブルが同梱されている点も紹介された。
次に、最大の特徴であるカラーディスプレイの品質を検証。氏は、電子ペーパーのカラーは「あっさりめの色合い」だとし、一般的なタブレットとは異なる淡い発色であることを説明。モノクロ表示が300ppiであるのに対し、カラー表示は150ppiと解像度が半分になるため、カラーのアイコンなどは「ちょっとぼやっとします」と指摘した。一方で、フロントライトは寒色から暖色まで色温度を調整でき、利用シーンに合わせて最適化できる点を評価している。
実際の使用感については、手書きメモの書き心地を「本当に紙とペンみたい」と絶賛。レスポンスも良好で、ストレスなくメモが取れるとした。また、AndroidベースでPlayストアに対応しているため、Kindleアプリをインストールして電子書籍を読むことも可能。10.3インチの大画面は、漫画の見開き表示にも対応できると解説した。
総評として、戸田氏は「Note Air 5C」に68点という評価を付けた。価格が約9万円と高価な点を指摘しつつも、カラー電子ペーパーの性能が着実に向上していることを認め、「そろそろ買い時」との見解を示した。メモ書きを主体としつつ、カラー表示も活用したいユーザーにとって、有力な選択肢となる一台である。
