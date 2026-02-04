【米国株】トランプ「グリーンランド騒動」で世界が大慌て…注目しておくべき「関連株」

1月、米国のトランプ大統領が欧州への関税発動を土壇場で見送りました。代わりにNATO（北大西洋条約機構）の枠組みでグリーンランド（デンマーク領）の扱いに合意したと発表し、金融市場にも安堵のムードが漂っています。いったいなぜ関税という「武器を撃つ」道ではなく、NATOの枠組みで「握る」戦術に転じたのでしょうか？

この記事では、米国の多層的な思惑、欧州・デンマーク・グリーンランドなど関係各国の立場、そしてこの決着が経済・金融市場に及ぼす影響を整理します。北極圏という地政学リスクが貿易ルールや市場に波及する構図、先行きのシナリオも展望します。

前編記事『トランプ大統領が「グリーンランド購入発言」の真相…欧州、NATOに揺さぶりをかけてまで「欲しかったもの」』より続く。

中露の視点｜北極圏は「第二のフロンティア」――進出する中国、防衛線と捉えるロシア

今回の北極圏協議に対して、ロシアと中国は同じように反応しているわけではありません。ロシアは「北極でNATOが動くのは嫌だ」と感じつつも、「米国と欧州が揉めるなら、それはそれで得だ」と計算する――そんな二重の立場にあります。

まずロシアが「表向き」に歓迎するのは、大西洋をまたぐ同盟（米欧・NATO）に負担がかかることです。ロシア政府系メディアがトランプ氏を持ち上げ、欧州側を批判する論調を見せるのは、その典型です。狙いはシンプルで、「米国と欧州の溝を深くする」こと。西側の結束が揺らげば、ロシアにとって外交面でも情報戦でも有利になります。さらに、他国領の扱いをめぐる議論が荒れるほど、ロシア国内では「自分たちの行動も同種のものだ」と正当化しやすくなる――という“副次的な利益”も生まれます。

ただし、ロシアが心から安心しているわけでもありません。北極圏はロシアにとって、軍事・資源・物流の生命線です。北極海航路やLNG輸出、北方艦隊の運用を考えれば、北極で米国やNATOの監視能力やミサイル防衛が強化されるのは、長期的にはロシアの自由度を削ります。つまりロシアは、短期は「米欧の揉め事」を喜び、長期は「NATOの北極プレゼンス」を警戒する。この“喜びと警戒の同居”がポイントです。

一方、中国は「ニア・アークティック・ステート（北極に近接する大国）」を自称し、以前から北極進出の野心を見せてきました。中国の狙いは主に二つで、資源確保とシーレーン多様化（氷解による航路獲得）です。2010年代には北極海航路を「氷上シルクロード」と呼び、欧州までの海運ルートとして研究・投資を始めました。またグリーンランドにも目を付け、前述のレアアース鉱山やインフラ建設に中国企業が関与しようとしましたが、米欧の反対で頓挫しています。中国は北極評議会でオブザーバー資格を得るなど外交的にも食い込み、ロシアとは砕氷船の共同建造もしています。北京にとって北極は地理的に遠くとも、将来の地政学的・経済的影響力を拡大できるフロンティアなのです。

今回の米欧の動きは、中国にとって不都合な展開と言えます。NATOが北極圏ルール形成に乗り出せば、中国の入り込む余地はますます狭まります。特にグリーンランドの希少資源から中国が締め出されることになれば、自国のハイテク産業や軍需産業への原料供給に影響します。中国はレアアース供給で優位に立ってきましたが、西側がグリーンランドなど他源を開発すれば、その対中依存度低下＝中国の影響力低下に直結します。

実際、NATO報道官が「ロシアと中国がグリーンランドに足場を築くのを絶対に許さないための交渉だ」と述べたように、米欧は明確に中国排除の方向です。中国はこれに反発して外交ルートでデンマークに警告する可能性もありますが、デンマークはNATO/EU陣営であり中国の影響は限定的でしょう。

結局のところ、北極圏は「軍事の前線」でもあり、「同盟関係を揺さぶる舞台」でもあります。米欧が枠組みを作ろうとするほど、ロシアは分断をあおり、中国は隙を探す。北極圏ルールは、軍事だけでなく同盟の結束と情報戦まで含めた総力戦のテーマになりつつあります。

世界経済への波及｜同盟内リスクの常態化と予見可能性の低下

仮に今回トランプ政権が関税を強行していたら、世界経済には甚大な影響が及んでいたでしょう。同盟国間とはいえ、米欧は世界のGDPの約半分を占める巨大経済圏同士です。その間で10〜25%もの追加関税合戦になれば、サプライチェーンの寸断が避けられません。関税が発動しなかった今、最悪の事態は免れました。しかし「同盟内でも通商リスクが常に存在する」という新たな前提が生まれた点で、世界経済へのマイナス影響は残ります。企業はグローバル展開の計画を立てる際、従来は「政治リスク＝主に新興国や対立国」と考えてきました。ところが、これからは先進国間でも突然関税や取引制限が飛び出すことを織り込まねばなりません。

さらに、投資マインドへの冷や水という効果も無視できません。企業にとって予見可能性が低下することは、投資判断を先送りする要因となります。欧州企業が「またトランプ氏が気まぐれで攻撃してくるかも」と不安なら、米国への新工場建設に慎重になるでしょう。同様に米企業も欧州市場向けの拠点拡張を様子見する可能性があります。既に欧州議会が米EU貿易協定の承認を棚上げしたことで、関税削減の好機も逃しました。自由貿易体制の強化というポジティブ材料が失われ、代わりに「同盟内でも摩擦ありき」という前提が常態化したことは、世界経済全体の不透明要因です。

一方、今回の合意が北極圏投資に具体化すれば、新たな経済活動が生まれる余地もあります。例えばNATO主導で北極のインフラ整備（港湾、気象観測、通信ネットワークなど）に予算が付けば、関連企業に商機が出ます。また安全保障協力の一環として、欧米のエネルギー企業がグリーンランド周辺での探鉱に参加する可能性もゼロではありません（ただし現状は禁止）。そうなれば、投資資金や保険、海運などに新市場が広がります。ただ、環境団体の強い目もあり、これらは中長期的な話です。

セクター別の勝ち筋・負け筋：浮上する防衛・インフラ・鉱物バリュー株

北極圏を巡る動きは、特定の産業セクターに恩恵と逆風の両面をもたらします。今回の件をきっかけに注目すべき相対優位セクターと、過度な期待に注意が必要な過熱セクターを整理します。

勝ち筋：防衛・宇宙・センサー分野

北極圏の軍事的重要性が増すことで、防衛関連企業には大きな追い風です。米レイセオン・テクノロジーズ（ミサイル防衛システム）、ロッキード・マーチン（早期警戒レーダーやF-35戦闘機）といった大手は、NATO諸国の防衛費増強から直接恩恵を受けます。また、北極圏での監視・通信には衛星や無人機が不可欠なため、宇宙産業・センサー技術も脚光を浴びるでしょう。例えば人工衛星で北極海の海氷動態を監視したり、長距離無人偵察機でロシア軍の動きを探る需要が高まります。短期の株価反応は「関税回避によるリスクオン」など複数要因で日々振れやすい一方、北極圏での監視・迎撃能力の強化が具体化すれば、防衛・宇宙・センサー関連には中期的な追い風となり得ます。セクターの優劣は、各国の予算・調達計画や具体案件の進展に左右されるでしょう。

これは各国政府が「やはり防衛力強化が必要だ」と再認識し、軍需への資金投入が増えるとの思惑です。

勝ち筋：インフラ・建設・輸送分野

北極圏開発にはインフラ整備が欠かせません。もし今後、NATOや米欧連合でグリーンランドの空港拡張、港湾整備、通信網構築などプロジェクトが具体化すれば、建設・エンジニアリング企業に特需が生まれます。例えば米国の建設大手AECOMやベクテル、重機メーカーのキャタピラーなどは、極地向けのインフラ需要に応える準備があります。

加えて、北極海航路を睨んだ海運・保険も新機会を得るでしょう。中国やロシアが主導する現状に対し、欧米の海運企業が砕氷船を新造したり、海上保険の引き受け態勢を整える動きが出てくる可能性があります。実際、北極海航路の実験航行は年々増えており、将来的に定期航路化すれば運河会社や海運株に新テーマとなります。ただし当面は安全保障寄りのインフラが中心で、商業利用にはまだハードルが高いでしょう。

勝ち筋：重要鉱物サプライチェーン

前述の通り、レアアースや希少金属の西側サプライチェーン構築が加速すると見込まれます。これに関連して米国や同盟国の鉱山開発・精錬企業はビジネスチャンスです。具体的には、米MPマテリアルズ社（レアアース鉱山）、豪ライナス社（レアアース加工）、カナダのネオパフォーマンス（磁石製造）などが連携し、中国以外で一貫生産する取り組みが強まるでしょう。

投資家目線では、こうしたコモディティ・バリューチェーン企業は注目度アップです。半導体等ハイテクに比べ地味な分野ですが、政府補助や長期契約を背景に安定収益が見込めるようになるかもしれません。実際、EXIMの融資仮承認を得たクリティカル・メタルズ社（米ナスダック上場）は株価が急伸しました（流動性低い小型株ですが）。EV用バッテリーのニッケル、コバルト確保も課題ですから、関連するリサイクル企業なども注目されます。

一方で、メディアが「北極の宝庫」などと煽ることで、一部の関連銘柄が実態以上に買い上げられるリスクがあります。例えばグリーンランドの探鉱権を持つ小規模企業（英豪の探鉱株など）は、実際の収益化まで長い道のりがあるにも関わらず投機的に資金が集中する可能性があります。

過去にもカナダ北極圏のダイヤモンド鉱山ブームで、一時的に関連株が乱高下した例があります。今回も「北極」というテーマ性から、市場が過大評価しやすいセクターが出てくるでしょう。投資家は、関連ニュースに飛び乗る前にファンダメンタルズ（基礎収益力）を見極める冷静さが求められます。

以上を踏まえれば、金融市場は短期的には材料出尽くし感から安定しつつも、中長期では北極圏を巡る新テーマを消化しながら変動していくでしょう。投資家は各国政府や企業の具体的行動（投資計画や契約締結）を注視し、表面的なテーマ買い・売りに振り回されない戦略を立てるべきです。

