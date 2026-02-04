この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「仮想通貨で大当たりした人にインタビュー」と題した動画を公開。登場した電気設備会社を経営する29歳の男性が、自身のキャリアと驚きの資産形成について語った。



男性は現在、電気設備会社の経営者として法人5期目を迎えている。仕事内容は、ホテルや施設の照明器具を取り付ける電気工事が中心だという。10代の頃に大工と電気工事の仕事を経験し、「その経験を活かして東京でやってみたい」という思いで広島県から上京した。



コネもツテもないゼロの状態から事業をスタートさせたが、「いろんな会社の社長さんから可愛がってもらって」「紹介してあげるよっていう」と、人との出会いをきっかけに事業を軌道に乗せたことを明かした。最初は1人で始めた会社も、今では5～6人の従業員を抱えるまでに成長したという。



腕には約500万円のロレックス「デイトナ」が輝くが、自身の役員報酬は「30万ぐらい」に抑えていると告白。時計の購入資金について尋ねられると、仮想通貨の利益で手に入れたと明かした。投資は100万円から始め、現在の資産は「4500万ぐらい」にまで膨らんでいるという。



最後に、若いビジネスマンへのメッセージとして「僕みたいな凡人でもこれぐらいにはなれてるんで」と謙遜しつつ、「無我夢中でやるのが一番近道かなって思います」と、ひたむきな努力の重要性を語った。人との繋がりを大切にしながら堅実に事業を営む一方で、大胆な投資で資産を築く、現代的な経営者の姿がそこにはあった。