ビーフパティの重厚感！「ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」

まずは「ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」から実食。

一口かじった瞬間に肉汁があふれ出してきました！

それもそのはず。ビーフパティは100％ビーフを使用し、じっくり直火焼きで仕上げているのだとか。直火だからこそ余分な油を落とすして肉汁をため込む、素敵なジューシービーフパティになっています。

ホワイトチーズソースはにんにくの香ばしさがカマンベールのコクを引き立たせている病みつきな味わい。

マヨソースとケチャップはやさしい味付けなので、どこから食べていてもホワイトチーズソースの風味がしっかりと感じられます。

そして”お肉感”をより強くしているのが4枚重なったベーコン。カリカリとした食感が2種類のチーズともよく合います…！ピクルスもアクセントになって全体的にまとまりのある味になっています。

”お肉感”を味わいながらガッツリ食べたい！という人におすすめの一品です。

■「ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」

価格：単品1290円、セット1590円

標準製品重量：1個あたり297g

エネルギー：1個あたり920kcal



チキンパティのカリカリ食感！「チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」

続いて「チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」も実食してみました！

開けてみるとゴーダチーズがトロトロにのびているではありませんか…！

実は、冬の新作バーガー2種ともゴーダチーズが2枚入っているんです。一口かじれば口の中でチーズがとろけていきます。

こちらはホワイトチーズソースとマヨソースが入っているので、クリーミーな味付けに。チキンパティのカリカリ食感とビーフパティのジューシーさを引き立ててくれます。

今にもこぼれ落ちてしまいそうなほど大きいチキンとビーフは、一口食べ進めるごとにさまざまな味わいを感じさせてくれます。クリーミーな味付けなので、気づいたらペロッと食べてしまいました！

チキンもビーフもどっちも食べたい！というよくばりさんにおすすめです。

■「チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」

価格：単品1140円、セット1440円

標準製品重量：1個あたり313g

エネルギー：1個あたり859kcal

いかがでしたでしょうか。ホワイトチーズソースとゴーダチーズを掛け合わせた冬の新作バーガーは、この寒い季節だからこそより一層おいしく感じられるはず。期間限定なので、この機会をお見逃しなく。



■「ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」「チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」

販売期間：2026年1月30日（金）〜

取扱店舗：全国のバーガーキング®店舗（一部店舗を除く）

※モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となります。

※店舗により、販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。



Text：中川葉月

Photo：中條望、中川葉月



