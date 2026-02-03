＜不倫夫を苦しめたい＞友達の旦那さんが家を出て女性と生活！友達は離婚と復讐をしたいらしい…
友達が旦那さんのことで悩んでいたら相談に乗りますし、場合によっては手助けをすることもあるでしょう。ママスタコミュニティのあるママも、どうにか友達の力になりたいと考えているようです。
『友達の旦那が、身勝手な理由で家を出た。音沙汰なくどこにいるかわからなかったけれど、実は女の家に住んでいることがわかったらしい。この旦那が1番苦しむ方法で離婚するにはどうしたらいい？ 私は感情的になるので、いいアドバイスができない』
合法的な苦しみ？離婚時にお金をきちんともらう
『弁護士を雇って離婚。慰謝料請求。子どもがいるなら養育費』
旦那さんが勝手に家を出て女性と暮らしているのですから、いまさら話し合いをしても、旦那さんが戻ってくることはないのでしょう。それに旦那さんとまた生活ができるかというと、友達の気持ちを考えても難しいですよね。それならば、離婚をして慰謝料や養育費など、もらえるお金はきちんともらいましょう。旦那さんをお金の面で苦しめることになるのかもしれませんが、お金がないと相手の女性との生活も大変になる可能性があり、それが仕返しになる場合もあるのではないでしょうか。
離婚しないことが、旦那さんにとって最も辛いこと
『離婚しないことが、1番苦しむんだけれどね』
『1番痛いのは離婚しないこと。友達に、今すぐ役所に行って離婚届の不受理申出をするように伝えてください。勝手に離婚届を提出されたら取り返しのつかないことになります。離婚届不受理申出をしたら、何をいわれても離婚しないこと』
旦那さんは友達と離婚をして、今一緒にいる女性と再婚をしたいと思っていることでしょう。その願いを叶えさせないことが、旦那さんを最も苦しめることになりそうです。友達が離婚をしなければ旦那さんは再婚ができません。本人が望まない戸籍の届出を防ぐため、「不受理申出制度」があります。この場合離婚届の不受理申出をすれば、友達が役所の窓口に行って届出を確認できない場合には、その離婚届が受理されることはありません。この制度を使えば、旦那さんが勝手に離婚することはできませんから、旦那さんにとっては辛い日々が続きそうです。
弁護士に相談するのが安全
『弁護士の無料相談などを受けてみるのはどう？ 法律に詳しい人なら何かいい案がありそう』
『この手の問題に強い弁護士に相談して、きちんとしていく方がいいね』
夫婦の揉めごとに関しては法的な部分も含まれるため、弁護士に相談するのがよさそうです。無料相談を受け付けている弁護士を探して、まずは相談をしてみましょう。法律の素人がいろいろと考えても、それが法的に無効であれば意味がありませんね。やはり、きちんとした方法で適切な手順で進めていくことが、友達を守ることにもつながるのではないでしょうか。
赤の他人は、あまり関わらない方がいいのかも
『よその夫婦のゴタゴタに首を突っ込まない方がいいよ。今の時代、ほんの些細なことで逆に訴えられたり、面倒なことに巻き込まれたりする場合もあるからね』
投稿者さんにとって友達はとても大切な人。だからこそ、旦那さんへの仕返しをしたいと思うのでしょうが、他人である投稿者さんが深く関わると、友達の旦那さんから訴えられる可能性も否定はできないのでしょう。友達の旦那さんは離婚をしたくて必死かもしれませんから、少しのことでも投稿者さんを責めてくるかもしれません。
赤の他人ができるのはここまでです。「友達の仇をとる！」という気持ちになったとしても、少し遠くから見守った方がよさそうですね。投稿者さんが友達と距離を取れば友達が、「よく考えると自分の離婚に友達を巻き込もうとしているのでは……？」という事実に気づいてくれるかもしれません。