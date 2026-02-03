こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月3日は、軽量でスタイリッシュなデザインながら音楽や通話が楽しめるHuawei（ファーウェイ）のオーディオグラス「Eyewear 2」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

HUAWEI Eyewear 2 オーディオグラス オープンイヤー Bluetooth マイク付き 薄型軽量設計 Bluetooth 風ノイズ低減設計 音漏れ防止設計 タッチ操作 デュアルデバイス接続 最長11時間再生 マグネット式急速充電 IP54防塵防滴 ブラック 22,800円 （15%オフ） Amazonで見る PR PR

通勤や通学の“ながら聴き”におすすめ。Huaweiのオーディオグラス「Eyewear 2」が15％オフ

Huawei（ファーウェイ）のオーディオグラス「Eyewear 2」が15%オフで登場。

約38gと軽量で、テンプル（つる）部分もスリムな設計がポイント。長時間着用しても疲れにくいのは嬉しいですね。

人間工学に基づいたテンプルは、多くの人の輪郭に馴染みやすい。調節可能なシリコン製ノーズパッドのおかげで、フィット感もアップしています。

IP54規格の防水・防じん性能を備えており、軽い雨や汗で濡れても問題ありません。

音漏れしにくいスピーカーを搭載。マイク性能も優秀でオンライン会議にも活躍します！

デュアルマイクと音漏れしにくいスピーカーを搭載。風切り音を気にせず、音楽や通話を楽しめますよ。

スピーカーには同一指向型デュアル振動板を採用し、オープンイヤー型ながら迫力の低音域を奏で、騒がしい環境でもしっかり聞こえます。

上下対称的なスピーカー設計によって、音声を耳に直接届けつつ、音漏れを最小限に抑えるのもGOOD。

普通のメガネと変わらない日常生活に溶け込むデザインで、イヤホンと同等の機能を備えた優れモノです。

最大11時間も使える長時間バッテリーを搭載。スマートな操作性と利便性を追求したメガネです

フル充電で最大11時間の音楽再生、また最大9時間も音声通話が可能なパワフルバッテリーも魅力的。

顔に装着するだけで自動的にBluetooth接続され、外すと接続が切れるのも便利。

マルチポイント接続にも対応しており、PCやスマホ、タブレットなど複数のデバイスと同時に接続し、シームレスに切り替えが可能です。

テンプル部分のタッチセンサーで、音量の調節や音楽再生・停止、音声アシスタントの起動など、直感的な操作が可能です。

