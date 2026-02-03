福井県の新知事・石田嵩人氏（35）が2026年2月1日、知事選後に初めてXを更新し、近影が「マジでイケメン」などと反響を呼んでいる。

石田氏は投稿で「福井県知事に就任しました」と報告しながら、約1分の動画を公開した。動画では深くお辞儀し、感謝を述べ、

「選挙が終わりまして、本当にその瞬間からですね、色んなところに動きまわっておりました。なのでSNSの更新が遅れましたこと、本当に申し訳なく思っております」

と振り返った。一方で「今、私はふるさと福井のために身を粉にして働ける幸せを噛みしめながら、福井県政のために死力を尽くしております」などといい、下記のように意気込んだ。

「素晴らしいこのふるさと福井の魅力を、県内外の皆さまに届けるべく、これからも一生懸命頑張ってまいりますので、どうか皆さまよろしくお願いいたします」

投稿は2万3000件超の「いいね」を集め、「爽やかでいい！」「イケメンが過ぎてもうプチパニックです」「静止画では何回か見てかっこいいとは思ってたけど、動画でもかっこいい...」「顔が良すぎて中身が入ってこないパターンの政治家初めて」「マジでイケメンだな人気出そう」といった声が広がっている。

福井県では、杉本達治前知事が複数の県職員へセクハラにあたるメッセージを送ったとして辞職。知事選挙は１月25日に投開票され、保守系が分裂するなか参政党の支援を受けた元外務省職員の石田氏が初当選した。