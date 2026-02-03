TBS・安住紳一郎アナ、後輩を“あおり”「まだ？あららら〜」「見えちゃったー」にやり
TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、3日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）に出演。クイズコーナーで、後輩に“あおる”シーンを見せた。
【画像】安住アナに“あおられた”後輩アナ
番組冒頭の「お目覚め 脳シャキ！クイズ」コーナーで、イラストを見て何の食べ物かを当てる問題が出題された。イラストは、「10＝1」という文字と、書道の大きな筆を持つ女性の姿が描かれていた。
佐々木舞音アナ（27）が「『10＝1』っていうのはやっぱりおかしいので、筆で“ノットイコール”にしたいんですけど…」など推理。安住アナが「あとは、紙を横から縦に変えてみるとかね」というと、杉山真也アナ（42）と宇賀神メグアナ（30）も含め4人で「たしかに」と顔を横に傾けた。
4人はしばらくその体制のまま「見えますか？」などつぶやいていると、安住アナが「見えちゃったー」とにやり。杉山アナも「あっ！」と気付いた。安住アナは2人に「まだ？あららら〜」などとあおり、「分かった人は？」と投げかけ「はい！」と、杉山アナと一緒にうれしそうに挙手した。
宇賀神アナと佐々木アナから「めずらしいですよね〜」と返されると、「だまらっしゃい。おだまりなさいだよね〜」と再び杉山アナに共感を求めた。
宇賀神アナ、佐々木アナはその後も「えーわかんない…」などと困惑。安住アナから「2人とも得意そうなのに。頑張って」とエールを受けながらも考え、ようやく「わかった！」とすっきりした様子で笑顔を見せた。
安住アナは、「お2人とも早かったですね」と褒められると「それほどです」とうれしそう。杉山アナは「気持ちよかったです」と満足そうな表情を見せた。
