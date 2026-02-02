お笑いタレントの渡辺直美(38)が2日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。米国のエンタメ業界のギャラ事情について語った。

2021年から活動の拠点を米国に移した渡辺。現地の大手エージェント会社「United Talent Agency」、マネジメント会社「Brillstein Entertainment Partners」と契約しており、エージェントからは出演料が1億5000万円の「ボトックス」のCMを紹介されたことがあったという。

しかし、そのオファーは断ったそうで「ボトックスで有名になるよりも、お笑いとか自分の芸で稼ぎたい。時間はかかるかもしれないけど、いつかその倍のお金を稼ぐからと(伝えて)、断りました」と理由を説明した。

また、米国では、番組出演料が出演者に直接振りこまれ、それを出演者自らがマネジメント会社などに分配するのが一般的なため「お金の透明性が分かる」と、日本との違いを説明。

さらに、米国の国民的バラエティ番組「サタデー・ナイト・ライブ」のギャラについては、「聞いた話だと、基本給が1本47万円くらい。有名になれば金額が上がっていく」と明かしていた。