3月16日、花王メリット公式Xが60秒CMの動画を公開。父娘が手を繋いで歩くアニメとともに、女の子が歌う椎名林檎の名曲『ギブス』が流れるという内容だ。「何気ない家族の日常をアニメーションで描くCMシリーズ『家族と愛とメリット』の新作です。公開された新CMには『手をつないだ日』篇というタイトルがついています。元々『ギブス』は恋愛の曲ですが、この映像を見ながら聞くと、なぜか“家族愛”を感じますね。CMのコンセプト