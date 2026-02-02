【やってはいけない2月のNGコーデ】着ぶくれ？おじさんっぽい？ ダウンコーデのNGポイント3つ
ダウンで「着ぶくれ」は避けたい！ 2月にやってはいけないNGコーデふかふかとボリュームがあるダウンコートやダウンジャケットなどの「ダウン系アウター」。寒い冬には頼りになるアイテムですが、着ぶくれしたり、野暮（やぼ）ったく見えるのは避けたいですよね。
そこで今回は、大人の女性が避けたい「ダウンのNGコーデ」をご紹介します。
NG1. 全身が丸く見える「ゆったりカジュアルなボトムス」コーデダウン系アウターは中に厚手のニットなどを着込むことを考えて、少しオーバーサイズにつくられています。生地自体もふかふかしているので、着ると上半身全体に丸みが出がちです。
特にスウェットパンツやワイドパンツ、厚手のフレアスカートなどは、ふくらんで見えてしまうことも。
■OKコーデにするには
写真のストレートデニムのようにハリのある素材を使っているものや、シルエットがきれいで形がはっきりとしているものなら、丸みのある上半身との対比でメリハリが出て、すっきりと着られます。
ダウンアウターは丸みが多いため、ボトムスはなるべくシャープで直線的なデザインを選ぶのがおすすめです。
NG2. 「色使いにまとまりがなく」チグハグに見えるコーデ冬の洋服は素材が厚手ですし、小物もファーバッグやブーツなどのボリュームのあるデザインが多かったり、マフラーや手袋など身につけるアイテム数も増えがちです。
春夏に比べて、アイテム一つひとつの存在感が強くなるからこそ、コーディネートのあちこちにさまざまな色を使うのは避けて。色の種類が多いとチグハグに見えて、すっきりとした印象には程遠くなってしまうかもしれません。
■OKコーデにするには
写真のようにダウンの中に着るトップスとボトムスを同じカラーにすると、Iラインの縦長シルエットが強調され、すらっとした印象に。シューズまで色をそろえると、つま先までつながっているように見え、脚長効果も期待できますね。
NG3. ダークカラーばかりで「おじさん」っぽく見えるコーデダウンコートは自宅で気軽に洗えないため、黒、グレー、ネイビーやブラウンなどの汚れにくいダークカラーを選ぶ人が多いのではないでしょうか。
ダウンがダークカラーなうえ、ボトムスや小物などほかの部分まで暗い色ばかりだと、大きめなシルエットと色使いから、どこか「おじさん」っぽい印象になってしまうことも。
■OKコーデにするには
コーデを簡単にあか抜けさせるには、面積の大きいボトムスを「白」にすること。写真のようなセンタープレス入りのワイドパンツなら、きちんと感も清潔感も同時に手に入ります。
白のボトムスはカジュアルなダウンアウターに、上品な女性らしさをプラスしてくれるのがメリット。全体をぱっと明るく、おしゃれな雰囲気に見せてくれます。
気になるポイントがありましたら、参考にしてみてくださいね。
(文:All About 編集部)