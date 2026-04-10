ファッションブックを出すなど“おしゃれ番長”として人気の女優・柏木由紀子（７８）が、有名ホテルを訪れた最新ショットを公開した。柏木や９日。自身のインスタグラムを更新。「横浜ニューグランドホテルイタリアンレストランはナポリタン発祥の地としても有名ですよね」と記し、愛犬と一緒にホテルの中庭くつろぐ写真などをアップ。鮮やかなオレンジ色のニットが白のパンツ、ホテルの白い壁に映えて美しい。「この日の