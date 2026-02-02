この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が、「【金融業界】ついにゴールドマンサックスが大失敗したアップルカード事業をJPモルガンに売却！」と題した動画を公開した。ゴールドマン・サックスがアップルと共同で展開していたカード事業から撤退した経緯を解説し、金融ビジネスにおける「信用と習慣の壁」について論じている。



動画ではまず、2023年3月にアップルカードが年利4.15%という「圧倒的に高い預金金利」をひっさげて預金サービスを開始した当時の状況を振り返る。当時、米国のメガバンクの金利が0.01%程度だった中で、この高金利は市場シェア獲得のための戦略と見られていた。しかし、投稿者は当時から「預金というのは金利だけで動くわけではない」と指摘していたという。その理由として、「やっぱりなんやかんやメガバンクは安心だよね」という信用面と、生活の一部になっているサービスを変更することへの心理的ハードルを挙げ、「急に別のスーパーに行くと買い物がしづらい」という例えを用いて解説した。



結果として、事業は伸び悩み、ゴールドマン・サックスは米消費者金融保護局からの制裁金も重なって「損切り」を余儀なくされた。動画内では、最終的にJPモルガンへ事業が売却されることになった経緯や、ゴールドマン・サックスが投資銀行業務からの多角化に失敗した点に言及。投稿者は「ブランドイメージが確立している中で、新しい分野に参入するのはそう簡単なことではない」と述べ、銀行選びにおいては金利以上に、そのサービスが「人々の生活の一部になっているかどうか」が重要であると結論付けた。YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が、「【金融業界】ついにゴールドマンサックスが大失敗したアップルカード事業をJPモルガンに売却！」と題した動画を公開した。ゴールドマン・サックスがアップルと共同で展開していたカード事業から撤退した経緯を解説し、金融ビジネスにおける「信用と習慣の壁」について論じている。



動画ではまず、2023年3月にアップルカードが年利4.15%という「圧倒的に高い預金金利」をひっさげて預金サービスを開始した当時の状況を振り返る。当時、米国のメガバンクの金利が0.01%程度だった中で、この高金利は市場シェア獲得のための戦略と見られていた。しかし、投稿者は当時から「預金というのは金利だけで動くわけではない」と指摘していたという。その理由として、「やっぱりなんやかんやメガバンクは安心だよね」という信用面と、生活の一部になっているサービスを変更することへの心理的ハードルを挙げ、「急に別のスーパーに行くと買い物がしづらい」という例えを用いて解説した。



結果として、事業は伸び悩み、ゴールドマン・サックスは米消費者金融保護局からの制裁金も重なって「損切り」を余儀なくされた。動画内では、最終的にJPモルガンへ事業が売却されることになった経緯や、ゴールドマン・サックスが投資銀行業務からの多角化に失敗した点に言及。投稿者は「ブランドイメージが確立している中で、新しい分野に参入するのはそう簡単なことではない」と述べ、銀行選びにおいては金利以上に、そのサービスが「人々の生活の一部になっているかどうか」が重要であると結論付けた。