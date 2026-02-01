ブンデスリーガ 25/26の第20節 シュツットガルトとフライブルクの試合が、2月1日23:30にMHPアレーナにて行われた。

シュツットガルトはデニス・ウンダブ（FW）、ビラル・ハヌス（MF）、ニコラス・ナーティ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフライブルクは鈴木 唯人（MF）、イゴール・マタノビッチ（FW）、デリー・シェアハント（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

60分、シュツットガルトは同時に2人を交代。ラモン・ヘンドリックス（DF）、ニコラス・ナーティ（MF）に代わりマクシミリアン・ミッテルシュテット（DF）、クリス・ヒューリッヒ（MF）がピッチに入る。

68分、フライブルクは同時に2人を交代。ヨハン・マンザンビ（MF）、ヤンニクラス・ベステ（MF）に代わりパトリック・オスターヘッジ（MF）、シリアケ・イリエ（FW）がピッチに入る。

76分、フライブルクは同時に2人を交代。鈴木 唯人（MF）、デリー・シェアハント（FW）に代わりルーカス・ホラー（FW）、ビンチェンツォ・グリフォ（MF）がピッチに入る。

77分、シュツットガルトは同時に2人を交代。ビラル・ハヌス（MF）、アタカン・カラゾル（MF）に代わりエルメディン・デミロビッチ（FW）、チェマ（MF）がピッチに入る。

79分、フライブルクが選手交代を行う。フィリップ・トロイ（DF）からブルーノ・オグバス（DF）に交代した。

後半終了間際の89分、ついに均衡が崩れる。シュツットガルトのデニス・ウンダブ（FW）のアシストからエルメディン・デミロビッチ（FW）がゴールが生まれシュツットガルトが先制する。

その後もシュツットガルトの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、シュツットガルトが1-0で勝利した。

なお、フライブルクに所属する鈴木 唯人（MF）は先発し76分までプレーした。

2026-02-02 01:30:27 更新