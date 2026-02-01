女優の宮沢りえ（52）が、1日放送のテレビ朝日系「祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP」（後5・00）に出演。家族について語った。

宮沢は2009年に長女を出産。18年に元V6で俳優の森田剛と再婚し、21年11月には森田とともに新事務所「MOSS（モス）」を立ち上げた。

MCの黒柳徹子から現在の暮らしをたずねられると「一日の軸が子供にいって自分のことは二の次…ではないけれど、子供ファーストになっていたなと思います」と振り返った宮沢。

その長女ももう16歳。自身がデビューした年齢を超え「もう信じられないですね」と感慨にふけった。

また、夫の森田とは「必ず旦那さんともお互いの作品は見て、作品としての感想も言ってくれますし、こうするともっといいかもね、とか」と、意見を交換するという。

「お互い今、台本を覚えている最中なんですけれども、ブツブツブツブツお互い家でセリフを言うじゃないですか…とってもカオス。“頑張ろう”って励まし合ってる」と笑顔で夫婦の会話を明かした。

1976年2月2日の放送開始以来、司会の黒柳がさまざまなゲストを迎えてトークを繰り広げてきた長寿番組の50周年特番。メモリアルにふさわしく、豪華18人のゲストたちが代わる代わる祝福に訪れた。