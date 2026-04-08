俳優・宮沢りえが、53歳の誕生日を迎えたことを報告し、自撮りショットを公開した。【映像】宮沢りえの自撮りや夫・森田剛との貴重な夫婦ショット2018年3月、元V6の森田剛と結婚した宮沢。2024年12月13日には、古くから親交のある“とんねるず”木梨憲武のInstagramに夫婦で登場。2026年1月15日には俳優の窪塚洋介がストーリーズを更新し、宮沢と森田が肩を組んでほほえむ夫婦ショットも公開されていた。53歳の誕生