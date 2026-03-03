3月2日、女優・宮沢りえが自身のInstagramを更新。イタリア・ミラノで開催されたボッテガ・ヴェネタの2026秋冬コレクションショーを訪れた時のショットを公開し、注目が集まっている。先日、日本人として初めて、ボッテガのブランドアンバサダーに就任した宮沢。2月28日におこなわれたショーの会場に来場し、シックな黒のドレスを着こなしていた。「この時のドレスが、X上で話題を集めました。というのも、胸元が深く開いた、