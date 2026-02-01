食道がんで療養していたジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんが、1月29日に亡くなりました。63歳でした。

【映像】モーリー・ロバートソンさんとパートナーの2ショット

モーリーさんのInstagramには、パートナーの俳優・池田有希子（55）と事務所スタッフ一同の連名で「葬儀は故人の生前の遺志により近親者のみで執り行いました。事後のご報告となりましたこと、おわび申し上げます」とつづられています。

また、池田も自身のXで「心の張り裂けそうなご報告です」と在りし日のモーリーさんの写真を添えて投稿しました。

池田有希子の投稿「心の張り裂けそうなご報告です」

モーリーさんの訃報には、「ご冥福をお祈りいたします」「突然のことで大変驚いています」「あまりのショックに言葉が出ません」などのコメントが寄せられています。

モーリーさんは日米で教育を受けた後、1981年に東京大学とハーバード大学に現役合格しました。2006年には舞台の取材に訪れたことがきっかけで池田と出会いました。タレント、ミュージシャン、ラジオDJ、コメンテーター、国際ジャーナリストと幅広く活躍していました。（『ABEMA NEWS』より）