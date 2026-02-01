犬語に反応するわんこたちを収めた一部始終が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で93万7000回再生を突破し、「効いてる(笑)」「迫真の犬語で草」「私もやってみます！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：喧嘩している犬たちに『落ち着いて』と言っても聞かないので『犬語』で叱った結果】

激しく争うわんこたち

TikTokアカウント「coro_aussie」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『チョビ』ちゃん、オーストラリアンシェパードの『コロ』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。この日、2匹は大興奮していたそうです。お互いに激しく攻撃し合い、もみくちゃになるほど…。

そんな2匹の様子を見た投稿主さんは、「落ち着いて」と注意。しかし、テンションが上がっている2匹の耳には届きません。そこで、投稿主さんは斬新なアイデアを思いつきました。

それは、人間の言葉ではなく犬語で伝えてみる…というもの。「うううぉるるる～」と低く唸るようなドスの効いた声に、2匹はぴたりと動きを止めたといいます。

『犬語』で叱った結果…

投稿主さんの犬語を聞いたコロちゃんは、「どうしたの…？」とばかりに見つめてきたといいます。チョビちゃんも、さっきまでの大興奮が嘘のようにおとなしくなったとか。投稿主さんの渾身の犬語が、2匹の喧嘩を食い止めたのでした。

犬語で落ち着く2匹の姿と、想像以上に迫力のある投稿主さんの犬語に、思わず笑ってしまう人が続出。ちなみに、リアルな犬語のポイントは「狂言の発声を応用すること」なのだそう♪

やんちゃな2匹も鎮めることができる、驚異的なスキルを持った投稿主さんなのでした！！

この投稿には、「まさかのネイティブw」「やべっ…って感じが可愛すぎる」「我が家もやってみますw」など、多くのコメントが寄せられています。

チョビちゃんとコロちゃん

普段のチョビちゃんとコロちゃんは、とっても仲良し。ちょっぴり年下のコロちゃんは、チョビちゃんを毛づくろいしてあげることもあるそうです。

ときには、砂浜で「穴掘り」を競い合うことも。コロちゃんの方が積極的な性格なのか、遊びの誘い方が激しくてチョビちゃんに無視されることもあるといいます。

大喧嘩したり、甘えたり…。堅い絆で結ばれた2匹の姿は、見ているだけでホッコリしてしまいます♡

TikTokアカウント「coro_aussie」には、他にもチョビちゃん＆コロちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「coro_aussie」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。