高知ユナイテッドSCは13日、アカデミースタッフによる交通事故を発表した。公式サイトによると、事故が起きたのは11日の13時30分頃で、場所は高知市五台山。クラブは「アカデミースタッフが運転する車両が、右折待ちによる停車中の前方車両への確認の遅れにより、回避操作を行ったものの接触し、追突する事故が発生しました」と報告している。続けて「事故発生後、速やかに警察・関係各所に連絡をして対応を行なっております