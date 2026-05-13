KONAMIのサイコロジカルホラーゲーム「SILENT HILL 2」を実写映画化した『リターン・トゥ・サイレントヒル』がPrime Videoで５月15日(金)より独占配信。クリーチャーたちの姿を捉えた４種のアザービジュアルが解禁された。亡き妻から助けを求める手紙が届き、かつて二人で過ごした町“サイレントヒル”を訪れるジェイムズ。彼は様相が一変したその町で、命を脅かすクリーチャーたちに遭遇することになる。アザービジュアルは、サイ