■ ソフトバンク

▼ A組：宮崎

＜投手＞

スチュワートJr、上沢直之、津森宥紀、徐若熙、大津亮介、大江竜聖、中村稔弥、尾形崇斗、杉山一樹、前田悠伍、伊藤優輔、大関友久、松本晴、上茶谷大河、木村光、A.アルメンタ

＜野手＞

渡邉陸、谷川原健太、海野隆司、川瀬晃、ダウンズ、栗原陵矢、庄子雄大、廣荑隆太、イヒネイツア、井上朋也、野村勇、周東佑京、正木智也、柳町達、笹川吉康、秋広優人、山本恵大

▼ B組：宮崎

＜投手＞

稲川竜汰、鈴木豪太、岩井俊介、大山凌、木村大成、大野稼頭央、岩崎峻典、村田賢一、大竹風雅、相原雄太、岡田皓一朗、藤原大翔、大矢琉晟、山崎琢磨、張峻瑋、ロドリゲス、長水啓眞、内野海斗、D.サルディ

＜野手＞

藤田悠太郎、大友宗、石塚綜一郎、高橋隆慶、広瀬結煌、佐倉俠史朗、中澤恒貴、山下恭吾、西尾歩真、緒方理貢、川村友斗、大泉周也、桑原秀侍、鈴木貴大、佐藤航太

▼ S組（2月14日から全体合流）

＜投手＞

東浜巨、モイネロ、藤井皓哉、オスナ、ヘルナンデス、松本裕樹

＜野手＞

嶺井博希、山川穂高、今宮健太、中村晃、牧原大成、近藤健介、柳田悠岐

※上記以外の選手は、C組（筑後）またはリハビリ組

■ 日本ハム

▼ 一軍：名護

＜投手＞

矢澤宏太、加藤貴之、北山亘基、達孝太、伊藤大海、山粼福也、玉井大翔、上原健太、金村尚真、田中正義、河野竜生、細野晴希、ラオ、浅利太門、古林睿煬、島本浩也、畔柳亨丞、柳川大晟、齋藤友貴哉、菊地大稀、山本拓実、有原航平、孫易磊

＜捕手＞

マルティネス、郡司裕也、清水優心、進藤勇也、吉田賢吾、田宮裕涼

＜内野手＞

野村佑希、カストロ、清宮幸太郎、水野達稀、山縣秀、細川凌平、奈良間大己

＜外野手＞

西川遥輝、五十幡亮汰、水谷瞬、今川優馬、万波中正、レイエス

▼二軍：国頭村

＜投手＞

生田目翼、杉浦稔大、宮西尚生、大川慈英、柴田獅子、藤田琉生、堀瑞輝、福谷浩司、福島蓮、池田隆英、清水大暉、山城航太郎、加藤大和、松本遼大、清宮虎多朗、松岡洸希、宮内春輝、川勝空人、澁谷純希、横山永遠、福田俊、安西叶翔、根本悠楓

＜捕手＞

藤森海斗、梅林優貴

＜内野手＞

上川畑大悟、中島卓也、有薗直輝、阪口樂、大塚瑠晏、半田南十、明瀬諒介、濱田泰希、常谷拓輝

＜外野手＞

浅間大基、宮粼一樹、エドポロケイン、藤田大清、山口アタル、星野ひので

■ オリックス

▼ A組：清武

＜投手＞

エスピノーザ、山下舜平大、寺西成騎、椋木蓮、平野佳寿、曽谷龍平、宮城大弥、山岡泰輔、阿部翔太、山粼颯一郎、九里亜蓮、富山凌雅、田嶋大樹、岩嵜翔、マチャド、横山楓、山田修義、ペルドモ、博志、ジェリー、高島泰都

＜捕手＞

若月健矢、森友哉、福永奨、石川亮、頓宮裕真、山中稜真

＜内野手＞

太田椋、西野真弘、宗佑磨、野口智哉、大城滉二、紅林弘太郎、廣岡大志、シーモア、中川圭太、香月一也

＜外野手＞

渡部遼人、西川龍馬、麦谷祐介、杉澤龍、来田涼斗、平沼翔太、杉本裕太郎

▼ B組：清武

＜投手＞

吉田輝星、藤川敦也、森陽樹、佐藤龍月、高谷舟、山口廉王、東松快征、片山楽生、入山海斗、佐藤一磨、川瀬堅斗、権田琉成、マシュー、渡邉一生、陳睦衡、寿賀弘都、宮國凌空、乾健斗、河内康介

＜捕手＞

野上士耀、堀柊那、村上喬一朗、田島光祐

＜内野手＞

内藤鵬、横山聖哉、中西創大、河野聡太、今坂幸暉、清水武蔵、遠藤成、宜保翔

＜外野手＞

池田陵真、窪田洋祐、三方陽登、寺本聖一、元謙太

▼ 舞洲残留組

＜投手＞

東晃平、齋藤響介、古田島成龍、才木海翔、芦田丈飛、上原堆我、小木田敦也、宇田川優希、本田仁海、前佑囲斗、東山玲士

＜内野手＞

大里

※ エスピノーザ、マチャド、ペルドモ、ジェリー、シーモアは来日後、チームに合流予定

■ 楽天

▼ 一軍：金武町

＜投手＞

藤原聡大、コントレラス、古謝樹、前田健太、荘司康誠、伊藤樹、ウレーニャ、中込陽翔、江原雅裕、加治屋蓮、九谷瑠、藤平尚真、藤井聖、西垣雅矢、津留粼大成、日當直喜、瀧中瞭太、泰勝利、西口直人、林優樹、今野龍太、大内誠弥、内星龍

＜捕手＞

太田光、堀内謙伍、石原彪、水上桂

＜内野手＞

小深田大翔、宗山塁、浅村栄斗、村林一輝、鈴木大地、ボイト、黒川史陽、繁永晟、平良竜哉、入江大樹、小森航大郎

＜外野手＞

辰己涼介、ゴンザレス、中島大輔、マッカスカー、佐藤直樹、阪上翔也、武藤敦貴、小郷裕哉、吉野創士

▼ 二軍：久米島

＜投手＞

岸孝之、早川隆久、酒居知史、渡辺翔太、宋家豪、坂井陽翔、鈴木翔天、辛島航、古賀康誠、柴田大地、伊藤大晟、紱山一翔、松田啄磨、中沢匠磨、蕭齊

＜捕手＞

伊藤光、田中貴也、YG安田、大栄利哉、島原大河

＜内野手＞

渡邊佳明、伊藤裕季也、ワォーターズ、青野拓海、陽柏翔、岸本佑也、金子京介

＜外野手＞

田中和基、吉納翼、前田銀治、幌村黛汰、大坪梓恩

■西武

▼ 一軍：南郷

＜投手＞

渡邉勇太朗、高橋光成、與座海人、隅田知一郎、松本航、岩城颯空、武内夏暉、青山美夏人、ワイナンス、甲斐野央、山田陽翔、成田晴風、ウィンゲンター、篠原響、E.ラミレス、黒田将矢、平良海馬、豆田泰志、菅井信也、浜屋将太、冨士大和、佐藤爽、高橋礼

＜捕手＞

小島大河、古賀悠斗、柘植世那、是澤涼輔

＜内野手＞

仲田慶介、石井一成、外崎修汰、源田壮亮、ネビン、山村崇嘉、佐藤太陽、滝澤夏央、村田怜音

＜外野手＞

桑原将志、渡部聖弥、蛭間拓哉、カナリオ、茶野篤政、秋山俊、西川愛也、仲三優太、長谷川信哉、林安可

▼ 二軍：春野

＜投手＞

上田大河、糸川亮太、ボー、杉山遙希、中村祐太、佐々木健、宮澤太成、三浦大輝、シンクレア、森脇亮介、ゴンザレス、オリバー

＜捕手＞

炭谷銀仁朗、牧野翔矢、野田海人

＜内野手＞

児玉亮涼、齋藤大翔、平沢大河、郄松渡、中村剛也、金子功児、福尾遥真、コルニエル

＜外野手＞

栗山巧、古川雄大、林冠臣、川田悠慎、岸潤一郎、奥村光一、ラマル、オケム

▼ 三軍：春野

＜投手＞

佐藤隼輔、堀越啓太、羽田慎之介、狩生聖真、黒木優太、上間永遠、斎藤佳紳、濱岡蒼太、平口寛人、川下将勲、木瀬翔太、正木悠馬、ムサ、フレッド

＜捕手＞

龍山暖、野村大樹

＜内野手＞

横田蒼和、新井唯斗、今岡拓夢、古賀輝希、谷口朝陽

＜外野手＞

安藤銀杜、澤田遥斗、カルロス

■ ロッテ

▼ 一軍：都城

＜投手＞

カスティーヨ、毛利海大、小島和哉、横山陸人、石垣元気、石川柊太、菊地吏玖、八木彬、高野脩汰、田中晴也、坂本光士郎、小野郁、冨士隼斗、鈴木昭汰、木村優人、河村説人、大聖、廣池康志郎、宮粼颯、ロング

＜捕手＞

松川虎生、佐藤都志也、植田将太、寺地隆成

＜内野手＞

池田来翔、友杉篤輝、安田尚憲、中村奨吾、上田希由翔、石垣雅海、宮崎竜成、小川龍成、ソト、松石信八

＜外野手＞

郄部瑛斗、藤原恭大、西川史礁、井上広大、山口航輝、山本大斗、和田康士朗

▼ 二軍：石垣島

＜投手＞

種市篤暉、唐川侑己、東妻勇輔、西野勇士、廣畑敦也、大谷輝龍、奥村頼人、一條力真、ジャクソン、益田直也、澤田圭佑、中森俊介、早坂響、坂井遼、吉川悠斗、本前郁也、森遼大朗、秋山正雲、中村亮太、永島田輝斗、中山優人、高橋快秀、茨木佑太、長島幸佑、武内涼太、ラドニー

＜捕手＞

田村龍弘、岡村了樹、富山紘之進

＜内野手＞

藤岡裕大、立松由宇、櫻井ユウヤ、茶谷健太、金田優太、勝又琉偉、谷村剛、山崎剛

＜外野手＞

角中勝也、ポランコ、石川慎吾、岡大海、愛斗、杉山諒、郄野光海、藤田和樹、アセベド

※途中合流の選手もいる