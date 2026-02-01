２リーグ制以降では球団初となるリーグ連覇と３年ぶりの日本一を目指す阪神の春季キャンプが２月１日に幕開けとなる。沖縄県の宜野座村とうるま市具志川で行われるキャンプを前に、田中キャップらデイリースポーツのトラ番７人が、それぞれのイチ推し選手を紹介する。

◇ ◇

助っ人が遊撃を守る、珍しい光景が見られそうだ。新加入のディベイニーは内外野守れるが、本職は遊撃。藤川監督も「ショートだと思ってます」と激しい争いに加える考えだ。

昨季は小幡を筆頭に木浪、さらには熊谷も台頭。ただ、固定できないがゆえに内野手で唯一ゴールデングラブ賞とベストナインを逃したチームのウイークポイントだ。そこで獲得に至ったのがディベイニー。守備力に定評があり、マイナー通算で８５発を放ったパンチ力も兼ね備えている。

阪神で最後に遊撃を守った外国人は１９年のソラーテ。その前は０７年にシーツが１試合守ったのみと、かなり珍しいこと。今キャンプは中盤から佐藤、森下が侍ジャパンに合流予定。ドラフト１位の立石（創価大）もケガで具志川スタートとなり、宜野座組の主役になれるチャンスは十分ある。最初のシートノック、フリー打撃から大いに注目したい。（デイリースポーツ・滋野航太）