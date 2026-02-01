DX版から大幅アップグレード！バンダイ「テガソード -MEMORIAL EDITION-」

バンダイから、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の大人向けなりきりアイテム「テガソード -MEMORIAL EDITION-」が登場。

DX版からサイズ・外観・音声仕様を大幅にアップグレードしたこのアイテムと、キャラボイスやBGMを拡張する「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー MEMOREALIZE DATA CARD」が、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年1月30日16時より予約受付を開始します。

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より、DX版から大幅にアップデートを加えたメモリアル商品「テガソード -MEMORIAL EDITION-」と、セットすることで音声機能を拡張する「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー MEMOREALIZE DATA CARD」5種が発売されます。

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』を象徴する変身アイテムでありロボである「テガソード」が、大人向けなりきりアイテムとして商品化。

このテガソードは、「DXテガソード」から約130％にサイズアップしています。

大人が持った時の劇中再現度が格段に向上したうえ、リングパーツ(大)をつけた「DXセンタイリングシリーズ」を、リングパーツの交換なしでそのままセットできるようになりました。

グリップ部分にはBGMボタン、セリフボタン、拍手検出ボタンを新設し、音声面の仕様も大幅にアップグレード。

テガソード(CV：梶裕貴)の台詞を発動可能なほか、「WINNER！ゴジュウジャー」「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」など印象的なBGM3曲を収録しています。

拍手検出ボタンの存在により任意のタイミングでクラップサウンドの発動が可能となったことに加え、ゴジュウジャー変身シーンの代名詞ともいえる応援団のエールも収録し、劇中さながらにナンバーワンバトルのなりきり体験が可能です。

この商品は「DXテガソード」同様、展開済みの「DXセンタイリングシリーズ」(別売り)との連動が可能。

連動時のエンゲージ音、必殺技シークエンス音も追加されており、進化したサウンドが体験できます。

また、DX版同様の機構でロボ状態に変形が可能。

変形時のプロポーションを維持するために新規設計した「テガソードレッド フェイスパーツ」が付属します。

さらに「センタイリング ゴジュウウルフ」「センタイリング テガソードレッド」も付属します。

加えて別売りの「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー MEMOREALIZE DATA CARD」をセットすることで、各キャラクターのボイスやBGMが追加で発動可能になる拡張機能も搭載しています。

価格：22,000円(税込)(送料・手数料別途)

対象年齢：15才以上

セット内容：テガソード -MEMORIAL EDITION- 本体…1、センタイリング ゴジュウウルフ一式…1、センタイリング テガソードレッド一式…1、テガソードレッド フェイスパーツ…1

商品サイズ：テガソード -MEMORIAL EDITION- 本体(剣状態) …H約400mm × W約195mm × D約140mm、センタイリング(共通)…H約30mm × W約30mm × D約40mm (リングパーツ(小)内径約15mm、リングパーツ(大)内径約21mm)、テガソードレッド フェイスパーツ …H約40mm × W約40mm × D約25mm

生産エリア：タイ

電池：単4電池×3(別売り)

販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

予約期間：2026年1月30日(金)16時〜2026年2月26日(木)23時予定

商品お届け：2026年6月予定

発売元：バンダイ

※「センタイリング ゴジュウウルフ」「センタイリング テガソードレッド」は発売済みのDX版と同じものです。

価格：12,100円(税込)(送料・手数料別途)

対象年齢：15才以上

セット内容：MEMOREALIZE DATA CARD 遠野吠…1、MEMOREALIZE DATA CARD 百夜陸王…1、MEMOREALIZE DATA CARD 暴神竜儀…1、MEMOREALIZE DATA CARD 猛原禽次郎…1、MEMOREALIZE DATA CARD 一河角乃…1

商品サイズ：W約34mm × H約15mm × D約5mm(共通)

生産エリア：中国

予約期間：2026年1月30日(金)16時〜2026年3月26日(木)23時予定

商品お届け：2026年7月予定

「テガソード -MEMORIAL EDITION-」にセットすることで、発動可能なキャラクターボイスやBGMが追加できる「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー MEMOREALIZE DATA CARD」。

ゴジュウジャーのメンバーである、「遠野吠(演：冬野心央)」「百夜陸王(演：鈴木秀脩)」「暴神竜儀(演：神田聖司)」「猛原禽次郎(演：松本仁)」「一河角乃(演：志田こはく)」の5種をラインナップしたセットです。

この商品にはそれぞれ、録り下ろしの各キャラクターボイスとそれぞれに異なるBGM2種ずつをデータとして収録。

別売りの「テガソード -MEMORIAL EDITION-」にセットすることで音声機能を拡張、テガソードから各種ボイス、BGMの発動が可能になります。

拡張される音声は変身前、変身後のものに加え、ナンバーワンバトル開幕時の名乗り台詞や必殺技音声も収録。

「テガソード -MEMORIAL EDITION-」によるなりきり遊びの没入度が格段に向上します。

価格：各2,420円(税込)(送料・手数料別途)

対象年齢：15才以上

セット内容：MEMOREALIZE DATA CARD…1

商品サイズ：W約34mm × H約15mm × D約5mm

生産エリア：中国

予約期間：2026年1月30日(金)16時〜2026年3月26日(木)23時予定

商品お届け：2026年7月予定

「MEMOREALIZE DATA CARD」は、各単品での発売もされます。

各単品の内容は以下になります。

セット内容：MEMOREALIZE DATA CARD…1

サイズ、音声仕様ともに大幅にアップグレードされた、ファン待望のなりきりアイテムです。

バンダイ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テガソード -MEMORIAL EDITION-の紹介でした。

(C)テレビ朝日・東映AG・東映

