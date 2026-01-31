東京からアクセス抜群の観光イチゴ園「Bee my Berry観光農園」

（右）「農園自家製いちごソースソフトクリーム（カップ）」、（左）「農園自家製ブルーベリーソースソフトクリーム（カップ）」各500円

（右）「削りいちごのせいちごのグラニータS」、（左）「削りmixベリーのせブルーベリーのグラニータS」各600円

東京湾アクアラインを渡ってすぐのところにある大型観光農園が「Bee my Berry観光農園」です。冬から春はイチゴ、夏から秋はブルーベリーを栽培していて、それぞれ収穫時期にはフルーツ狩りも楽しめます。併設の「フルーツカフェ」のおすすめは、農園自家製ソースをたっぷりとかけたソフトクリームや、 “飲むかき氷”「グラニータ」など。グラニータはスムージーとかき氷のまんなかくらいの食感がやみつきになります。旬の味覚を満喫しましょう。



「フルーツカフェ」の営業時間などは「Bee my Berry観光農園」と同じ

カフェだけの利用ももちろんOK。かわいらしい壁紙や、イチゴのオブジェなども飾られていて、映え写真も撮れちゃいます。



イチゴ狩り

敷地内には5つの大型ハウスがあり、12月中旬から6月の閉園までイチゴ狩りを楽しめます。ハウス内は靴が汚れないようシートが敷かれていて、ベビーカーや車椅子でも入れます。高い位置で栽培されているので、大人はかがまずに、子どもは目線の高さで収穫できます。品種ごとの食べ比べを楽しみましょう。



【イチゴ狩りDATA】

期間：12月中旬〜6月

時間：9時〜16時30分

料金：平日2900円、土・日曜、祝日3200円（小学生は半額、未就学児は無料）※時期により異なる。詳細は公式HPで確認

■Bee my Berry観光農園（びー まい べりーかんこうのうえん）

住所：千葉県木更津市畔戸402-2

TEL：なし

営業時間：9〜17時

定休日：無休

アクセス：東京湾アクアライン木更津金田ICから車で4分

駐車場：68台

https://www.kisarazuberryfarm.com/



「完熟いちごのパンケーキ」1980円 ※12月中旬〜5月中旬ごろ限定

「くろいちごソフトクリーム」486円

果実の中まで赤いブランドイチゴ「くろいちご」を中心に、数種類のイチゴを栽培している農園。農園内にある「くろいちごcafé」では自家栽培のフルーツを使ったスイーツを楽しめます。4種類以上のイチゴを使ったパンケーキは、イチゴの収穫期だけの人気メニュー。そのほかの時期にはメロンやモモ、ブルーベリーなど旬のフルーツをたっぷり使ったパンケーキが登場します。くろいちごと北海道クリームだけで作ったオリジナルソフトクリームは、濃厚な味わいが絶品！



「くろいちごcafé」の営業時間などは「浦部農園」と同じ

「くろいちごcafé」では、スイーツのほか農園栽培の野菜などを使った食事メニューも提供しているのでランチにもおすすめ。ワンちゃんと一緒に食事を楽しめるワンワン席もあります。自家製パンや季節のフルーツの販売も。



■浦部農園（うらべのうえん）

住所：千葉県茂原市萱場3611

TEL：0475-34-1583

営業時間：10時30分〜15時30分

定休日：月・金曜

アクセス：圏央道茂原北ICから車で15分

駐車場：20台

https://www.urabe-noen.com/



「完熟いちじくパフェ」1600円（季節、数量限定）※生イチジクがない時期はイチジクコンポートに変更

「いちじくアイスクリーム（レギュラーサイズ）」500円

館山のフルーツとしてすっかり定着したイチジクを栽培する農園です。一般的に知られる品種「桝井ドーフィン」をはじめ、3種類のイチジクを栽培していて、イチジクを使ったスイーツやイチジク狩りを楽しめます。併設の「いちじくスイーツショップ T・P・F」の人気メニューは、南房総の牛乳と自家農園のイチジクを使った「いちじくアイスクリーム」。8〜11月の収穫シーズンには、完熟イチジクを使ったパフェも登場します。イチジク本来のおいしさを体験してみましょう。



「いちじくスイーツショップ T・P・F」の営業時間は10時〜15時30分（15時LO）、水・木曜休

いちじく狩り体験

農園では、8月中旬ごろから10月下旬ごろにかけて、いちじく狩り体験を行っています。最大3種類のイチジクをもぎ取ることができ、5個までのもぎ取りに加えて1個をプレゼント。予約してから出かけましょう。



【いちじく狩り体験DATA】

期間：8月中旬〜10月下旬

時間：10時30分、11時30分、13時、14時の1日4回（要予約）

定休日：水・木曜（荒天時は休み、ほか臨時休園あり）

料金：1600円

■館山パイオニアファーム（たてやまぱいおにあふぁーむ）

住所：千葉県館山市正木441

TEL：0470-29-7209

アクセス：JR館山駅から車で10分

駐車場：20台

https://www.pioneer-farm.jp/



「びわパフェ」1800円

「完熟びわゼリー」500円

皇室にも献上している特産品のビワを使った、オリジナル商品が満載の道の駅です。テイクアウトコーナーやおみやげを販売するマルシェのほか、館内にはカフェレストランもあり、人気の「びわソフト」をはじめビワを使ったスイーツや料理を味わえます。スイーツのおすすめは、ビワのシロップ煮にびわソフトをトッピングした「びわパフェ」や、ぷるぷるで爽やかな甘みの「完熟びわゼリー」など。房州産ビワを余すところなく満喫しましょう。



カフェレストランの営業時間は10〜16時LO、無休

びわ狩り

5月上旬から6月下旬にかけて、貴重なびわ狩りを体験できます。ビワは収穫後に追熟しないので、もぎたてが一番美味。おいしさは感動ものです。



【びわ狩りDATA】

期間：5月上旬〜6月下旬

時間・定休日：要問合せ

料金：3100〜3500円（時期により異なる）

■道の駅 とみうら枇杷倶楽部（みちのえき とみうらびわくらぶ）

住所：千葉県南房総市富浦町青木123-1

TEL：0470-33-4611

営業時間：9時15分〜17時

定休日：無休（店舗により異なる）

アクセス：富津館山道路富浦ICから車で3分

駐車場：70台

https://www.biwakurabu.jp/



「梨かき氷（季節限定）」1000円

「ほぼ梨ゼリー（季節限定）」450円

明治から6代続く、長い伝統を誇る果樹農園です。肥料にもこだわり、愛情たっぷりに育てた果物を、ベストな食べ頃で提供してくれます。梨畑に隣接する「From Farm農園カフェ」では、自社農園でとれた農作物などを使ったスイーツや食事を楽しめます。旬の恵みたっぷりのフルーツサンドのほか、ナシのシーズンには「梨かき氷」やナシを丸ごと味わえる「ほぼ梨ゼリー」などの季節限定スイーツを楽しめます。季節によっていろいろなメニューが登場するので、SNSでチェックしてみてください。



「From Farm農園カフェ」の営業時間などは「芳蔵園」と同じ

「From Farm農園カフェ」には、店内席のほか梨畑を見渡すテラス席もあります。開放感に包まれて、贅沢なカフェタイムを楽しみましょう。



■芳蔵園（よしぞうえん）

住所：千葉県船橋市二和東2-7-7

TEL：047-497-8757

営業時間：9時30分〜16時

定休日：不定休

アクセス：京成三咲駅から徒歩7分

駐車場：10台

https://yoshizoen.co.jp/



みずみずしい旬のフルーツをさまざまな形で楽しめるのが農園直営カフェの魅力です。フルーツへの愛がたっぷりと詰まった、旬の味わいを存分に楽しんでください。



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

