スマホのライトで済む場面も多いけれど、もう少し頼れる光が欲しいとき、ありますよね。もし、もっと明るく広く照らせる安心が、車のキーと同じくらいのサイズで手に入るとしたらどうでしょう？

日常の「ちょっと困った」から、非常時の「真っ暗闇」まで。「Guardtier M70」の小さなボディがどう役に立つのか、その特長を紐解いていきます。

最大1100ルーメン。広角110°で足元から周囲まで

「Guardtier M70」は、ターボモードで最大1100ルーメン。最長177m先まで届く長距離照射により、暗い夜道でも視認性を高めます。さらに照射角度は110°と広め。

足元と周囲を同時に照らせる暗い駐車場で車を探すときにも便利夜のジョギングや犬の散歩にも対応

一点を照らすタイプではなく、視界全体をカバーする設計。夜道でも心強く感じられます。

全長97mm、重さ60g。毎日持ち歩ける軽さ

「高性能ライト＝大きくて重い」というイメージ、ありませんか？ 「Guardtier M70」は全長97mm、重量60g。車のスマートキーに匹敵する軽さです。この小ささと軽さなら、毎日のEDC（持ち歩きアイテム）に加えても負担になりません。

活用例

カバンの底に入れて非常用に家や車の鍵と一緒に束ねて帰宅時のお守りとしてガジェットポーチの隅に放り込んでキャンプのサブライトに

「必要なときに手元にある」。それが、このサイズ感の価値です。

A6061アルミ合金ボディ、IP65防水対応

ボディ素材は耐腐食性に優れたA6061アルミニウム合金。熱処理を加えることで高強度化されており、軽量ながらしっかりとした剛性を確保しています。

表面の加工も丁寧で、道具としての質感も◎。防塵防水性能はIP65となっていて、急な雨や水辺でのアクティビティでも、安心して使えます。

ラフに扱える頑丈さは魅力的。災害用キットに加えておけば、いざというときにもその性能を発揮してくれるはずです。

「Guardtier M70」は、携帯性とパワーのバランスを突き詰めた、現代的なLEDライトです。スマホがあればなんとかなる時代ですが、スマホの充電温存、圧倒的な視界確保、悪天候への強さ…。これらをポケットサイズで実現している点は、専用デバイスならではの強みです。

「もしも」の備えは、大げさなものではなく、日常に溶け込むモノであるべきかもしれません。あなたのポケットやカバンの隙間に、この小さな「安心」を1本、忍ばせてみてはいかがでしょうか？ 「Guardtier M70」をお得に手に入れられる期間はあとわずか。気になる方はお早めに、以下より詳細をチェックしてみてください。

