iPhone・Android共用、USB-C充電。この忘れ物防止タグ完璧すぎんか？
そうだよ、これでいいんだよ。
財布に、バッグに、ポーチにと、外出時の必需品…とまでは言わないけど、仕込んでおくと安心できるのが忘れ物防止タグ。
僕もさまざまなタグを運用していますが、なんだかんだで面倒だな…と思っているのが電池交換。
「今すぐ電池を交換してください」の通知が届けど、コイン電池を買ってきて、タグを開けて、交換して、電池をテープで絶縁して、ゴミの日まで保管…、とかの手間を考えてしまって、本当に息絶えるまで交換しません。あまりよくありませんよねこれ…。
こんなタグの面倒くささ、今では解決されているんです。UGREENの忘れ物防止タグは充電式ですから！
Amazonでは4個セットが19％OFFの4,844円。1つあたり1,211円ですね、コスパ高っ！
iPhone・Android問わず利用可能。充電して繰り返し使えます
忘れ物防止タグと言えばiPhoneの「探す」対応が定番ですが、最近はAndroidの「Find Hub」への両対応モデルも増えています。このUGREENのタグもiPhone・Android両対応なので、スマホの種類問わず使えるのがいいですねー。
ざっと特徴をまとめますと…
・iPhoneでは「探す」、Androidでは「Find Hub」から場所を調べられる
・音を鳴らして場所を通知
・置き忘れ防止通知に対応
・USB-Cで充電可能
・フル充電で約1年バッテリー持つ
完璧すぎんか？
まぁ、Apple（アップル）のAirTagのように「こっちの方向あと◯m」みたいなガイドは表示されませんけど、音を鳴らして場所はある程度特定できますし、なによりUSB-Cで充電できるのが強い。
コイン電池を用意する必要もありませんし、使い捨てではなく充電して繰り返し使えるので、忘れ物防止タグから送られてくる「今すぐ電池を交換してください」に怯えなくてOK。
AirTagも最新版が発売されましたけど、運用しやすさとコスパを考えたら、これが正解な気がしてなりません。
今のタグ、電池交換のタイミングでコレに入れ替えようっと。
Source: Amazon