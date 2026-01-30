Image: Amazon

そうだよ、これでいいんだよ。

財布に、バッグに、ポーチにと、外出時の必需品…とまでは言わないけど、仕込んでおくと安心できるのが忘れ物防止タグ。

僕もさまざまなタグを運用していますが、なんだかんだで面倒だな…と思っているのが電池交換。

「今すぐ電池を交換してください」の通知が届けど、コイン電池を買ってきて、タグを開けて、交換して、電池をテープで絶縁して、ゴミの日まで保管…、とかの手間を考えてしまって、本当に息絶えるまで交換しません。あまりよくありませんよねこれ…。

こんなタグの面倒くささ、今では解決されているんです。UGREENの忘れ物防止タグは充電式ですから！

UGREEN Finder Duo Google/Apple公式認証 4個セット 4,844円 Amazonで見る PR PR

Amazonでは4個セットが19％OFFの4,844円。1つあたり1,211円ですね、コスパ高っ！

iPhone・Android問わず利用可能。充電して繰り返し使えます

Image: Amazon

忘れ物防止タグと言えばiPhoneの「探す」対応が定番ですが、最近はAndroidの「Find Hub」への両対応モデルも増えています。このUGREENのタグもiPhone・Android両対応なので、スマホの種類問わず使えるのがいいですねー。

ざっと特徴をまとめますと…

・iPhoneでは「探す」、Androidでは「Find Hub」から場所を調べられる ・音を鳴らして場所を通知 ・置き忘れ防止通知に対応 ・USB-Cで充電可能 ・フル充電で約1年バッテリー持つ

完璧すぎんか？

まぁ、Apple（アップル）のAirTagのように「こっちの方向あと◯m」みたいなガイドは表示されませんけど、音を鳴らして場所はある程度特定できますし、なによりUSB-Cで充電できるのが強い。

コイン電池を用意する必要もありませんし、使い捨てではなく充電して繰り返し使えるので、忘れ物防止タグから送られてくる「今すぐ電池を交換してください」に怯えなくてOK。

AirTagも最新版が発売されましたけど、運用しやすさとコスパを考えたら、これが正解な気がしてなりません。

今のタグ、電池交換のタイミングでコレに入れ替えようっと。

Source: Amazon