「ふたりにとって夢の家」８億円の大豪邸が壊滅的に。ポルトガル代表DFと人気司会者の恋人が“強盗被害”と英紙報道「大きなショックを受けている」
マンチェスター・シティのポルトガル代表DFルベン・ディアスと、その恋人で英国発の人気恋愛リアリティ番組『ラブ・アイランド』の司会者マヤ・ジャマが、イングランドの自宅で強盗被害に遭ったようだ。宝飾品や衣類などが奪われたと、英紙『THE Sun』が報じている。
事件は現地１月28日の深夜、ジャマが海外で撮影中、ディアスが試合で不在の間に発生。帰宅したディアスが惨状を発見し、通報した。
同メディアによると、400万ポンド（約８億円）だという豪邸は、「ふたりが最近ともに暮らし始めた特別な場所」で、厳重なセキュリティシステムも導入されていた。関係者は、ふたりは在宅していなかったものの「心を痛めており、プライベートな空間に侵入されたことに大きなショックを受けている」と明かしたという。
また、「6,300平方フィートの自宅には、美しく整えられた庭園、スイミングプール、スパバス、サウナ、ジムを備えており、ふたりにとって夢の家。そんなマイホームが壊滅的な状況になってしまった」と伝えられている。
犯行は、選手が試合で家を空ける日を狙う“アウェイデー・ギャング”によるものと見られている。過去にはイングランド代表のMFジャック・グリーリッシュらも同様の被害に遭っており、警察が捜査を継続している。
ふたりが住むのは多くのプレミアリーグ選手が暮らす地域として知られており、選手を標的とした組織犯罪の深刻さが改めて浮き彫りになった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ルベン・ディアスの“美しすぎる恋人”マヤ・ジャマの厳選ショットを紹介！
