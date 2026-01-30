農地のそばで燃えさかる火事を見守る農業従事者＝1月10日、ビクトリア州ユーロア近郊/Jay Kogler/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

（CNN）オーストラリア南東部の広い範囲がうだるような熱波に見舞われ、気温が50度近くまで上昇している。ビクトリア州の農村部では山火事が猛威を振るっており、一部の住民は資産を守るための対応を迫られている状況だ。

メルボルンの南西約200キロに位置する農村部の小さな町、ジェリブランド。カーリー・スミスさんは、急速に迫る火の手から羊たちを避難させようと、四輪バイクに飛び乗った。

「炎が燃えさかる場所を走り抜けないといけなかった」とスミスさん。「草原火災なので、燃え方はまばらだが、熱い。灼熱（しゃくねつ）状態だ」

スミスさんの父親と兄弟がトラクターの後部に取り付けた給水タンクで消火に当たっていたところ、焼けた茂みからコアラが姿を現した。疲れた様子で、ショック状態だったという。

オーストラリア気象局によると、今回の熱波は過去16年で最も深刻な水準にある。ビクトリア州では26日、観測史上最高となる1日の気温を記録。ホープタウンやウォルピーアップといった町では48.9度に達し、州都メルボルンでも45度を超えた。

隣接するニューサウスウェールズ州や南オーストラリア州でも、過去最高気温の記録が塗り替えられている。今週は複数の町で50度前後を記録しており、2022年に西オーストラリア州の沿岸部で記録した国内史上最高の50.7度も近い。

猛暑は最も命に関わる部類の異常気象だ。人為的な気候危機が原因で熱波は激しさを増し、ますます長期化しつつある。そこに湿度が加わると、人間の生存可能性の限界、単純に人体では適応できない水準に近づく。

スミスさんによると、このところ気候は乾燥していたが、これまでも乾燥した年はあったという。

「夏が来るたびに、次はジェリブランドが燃える番なのでは、と考えていた」と語る。

ビクトリア州で最も暑い町

スティーブ・マッカルーさんはホープタウンで地域に根付いたホテルを経営する。ホープタウンでは今週、近郊のウォルピアップとともに州の観測史上最高となる48.9度を記録した。

人口わずか700人の農村地域に暮らす地元住民は、極端な暑さに慣れていると、マッカルーさんは話す。気温が上昇する中、一部の労働者は昼時に仕事を切り上げ、早めに閉店する店もあった。

マッカルーさんは今週、住民の避難場所にしようとパブを開け続けた。特に念頭にあったのは、エアコンの使いすぎによる電気代高騰を恐れる人だ。

「店のドアを開け放って、暑い人は全員、何も買わなくても店内で休んでいいと通知した」とマッカルーさん。

店員がグリルの余計な熱にさらされずに済むよう、メニューも変更した。40度の気温が珍しくないこの地域では、いつも通り冷えたビールが提供されているという。

「40度を超えたら、42度でも49度でも関係ない。とにかく猛烈に暑い」。マッカルーさんはCNNの取材にそう話し、「猛暑と付き合っていくしかない」と語った。

オーストラリア保健当局は国民に水分補給を促すとともに、高齢者や子ども、免疫力が低下している人など、暑さの影響を受けやすい人の安否を確認するよう呼びかけている。

ビクトリア州救急医療当局の幹部は、「熱中症の兆候としては意識の喪失や混乱、けいれんがある」と語り、「命に関わる緊急事態だ」と強調した。

ビクトリア州で最も暑いこの町では、住民同士が互いに気遣っていると、マッカルーさんは話す。

「誰に聞いても、近所の人の無事を確かめるためにドアをノックした経験を話してくれるだろう」（マッカルーさん）

猛暑で山火事が制御不能に

ビクトリア州では気温の上昇で山火事が激しさを増し、いくつもの町を脅かしている状況だ。ボランティアが自宅周辺の消火を試みる中、住民は避難を余儀なくされている。

今週には、火災による損傷や電力網にかかる負荷が原因で10万戸を超える住宅が停電し、一部の住民はエアコンなしで暑さをしのぐことを強いられた。

ジェリブランドに住むカイラ・ビールさんによると、1月上旬に熱波に見舞われた後、約2週間にわたって火災の脅威が続き、24日には町の大半が避難した。

ビールさんは15歳の息子と犬を連れて避難したものの、夫は自宅を守るため後に残った。「風と火にさらされる夫を残して去るのは恐ろしい経験だった」と、ビールさんはCNNの取材に振り返っている。