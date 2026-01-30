25歳女子ゴルファーが「お姫さまです、マジで」　“透明感爆上がり”の白いドレスに「優利ちゃんはプロですよね」

吉田優利のファッションが絶賛された(C)産経新聞社

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の公式インスタグラムが、「JLPGAアワードファッションチェック」と題して、河本結（RICOH）が選手に直撃してインタビューを行う動画を公開している。

【動画】「ちょっと、やりすぎ！」女子ゴルファー吉田優利のファッションをチェック

動画には25歳の吉田優利（エプソン）が白いドレス姿で登場し、河本から「今日のポイントは？」と聞かれると「デザインして、オーダーメードで作ってきました」と明かし、「今日は花のブーケみたいなイメージできました」と説明していた。

河本からは「お姫さまです、マジで」と、吉田の装いを絶賛し「優利ちゃんはプロですよね。神は細部に宿るっていうけど」と述べると、「ちょっと、ちょっと、ちょっと、やりすぎ！」と、吉田は照れながら反応。これに対し、さらに「透明感爆上がり」と褒めちぎっていた。

動画を見たファンからも「ゆいちゃんすてきだよ」「お疲れ様〜ユーリ」「メッチャ可愛い」と、反響が寄せられていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]