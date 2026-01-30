新車20万円！ “リッター59km”走るホンダ「新型スクーター」に反響殺到！

ホンダのインドネシアにおける二輪車生産・販売合弁会社であるPT Astra Honda Motorは、2026年1月9日、原付二種スクーターの新型「Scoopy（スクーピー）」を発売しました。

日本でもかつて同名の50ccスクーターが販売されていましたが、今回現地で登場したのは、丸みを帯びたレトロポップなデザインが特徴的な110ccクラスのモデルです。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ新型「スクーピー」です！（22枚）

新型スクーピーの最大の進化点は、フレームの改良による軽量化と高剛性化の両立にあります。

車両重量はわずか94kgに抑えられており、スマートキー搭載モデルに至っては93kgという驚異的な軽さを実現。

女性や小柄なライダーでも取り回しやすい設計となっています。

パワートレインには、排気量109.5ccの新世代「eSPエンジン」を搭載しています。

このエンジンは最高出力9PS／7500rpm、最大トルク9.2Nm／6000rpmを発揮し、街乗りには十分な動力性能を確保。

さらに特筆すべきは燃費性能で、59km／Lという優れた数値を達成しており、経済性の高さも魅力です。

日常の使い勝手を高める装備も充実しています。

フロントには視認性の高いLEDヘッドライトを採用し、スマートフォンなどの充電に便利なUSB Type-C電源ソケットや、4リットルの容量を持つフロントポケットを完備。

シート下収納に加え、買い物袋を下げるのに便利なコンビニフックも備わっており、通勤・通学から買い物まで幅広く対応します。

カラーバリエーションは非常に豊富で、スマートキー仕様には「プレスティージブラック」や「スタイリッシュグリーン」などシックな6色を、物理キー仕様には「ファッションレッド」や「ファッションミント」などポップな4色を用意。

合計10色の展開で、ユーザーの好みに合わせた選択が可能です。

現地での販売価格は2287万6000ルピアからとなっており、日本円に換算すると約20万円というリーズナブルな設定も大きな話題となっています。

※ ※ ※

この魅力的すぎる新型スクーピーに対し、日本のSNSやネット掲示板では、導入を熱望する声や、そのコストパフォーマンスに驚く声が多数寄せられています。

まず目立つのは、日本未導入であることへの嘆きと期待です。

「ぜひ日本国内のラインナップにも加えてほしい」「今の日本市場なら、こういうモデルこそ求められているはず」「向こうは125ccクラスの選択肢が豊富で羨ましい限りだ」といった、選択肢の多い海外市場を羨むコメントが多く見られます。

また、デザインや価格についても「この見た目は反則級にカワイイ！ 日本でも出せばヒット間違いなし」「装備が充実しているのに、現行の国産スクーターより安価な設定には驚かされる」と高く評価されています。

スペック面に関しては、「給油回数を減らしたいから、リッター60kmに迫る燃費性能は神スペックだ」「通勤通学が楽しくなりそうなデザインで実用性も高そう」といった声に加え、「でも日本仕様になったら価格が跳ね上がってしまうのではないか…という不安もある」と、輸送費や法規制対応による価格上昇を懸念する冷静な意見も見られました。

日本でも需要の高い「原付二種」クラスだけに、オシャレで経済的な新型スクーピーの国内導入を期待せずにはいられません。