茂木健一郎「相手が人間だと本気になる」脳科学者が解き明かす、ライバルが“成長の鍵”となるワケ
脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「身近にライバルがいると、自分の成長のために、いいよね」と題した動画を公開。ライバルの存在が人間の脳を「本気」にさせるメカニズムと、それが個人の成長に不可欠な理由について、脳科学的な見地から解説した。
茂木氏は、スポーツ選手や漫画家・手塚治虫の例を挙げ、身近にライバルの存在がいると「本気になりますよね、脳はね」と語り始める。なぜ人はライバルに熱くなるのか。茂木氏はこの現象の根源を、種の保存に関わる「テリトリー争いの本能」にあると分析。相手が人間である場合、脳は社会的なポジションや他者からの評価をめぐる競争だと認識し、闘争心が剥き出しになるという。茂木氏は「この人と自分が社会の中であるポジションを争ってるんだ」という意識が、人を強く駆り立てると説明した。
その上で「人間は人間に一番興味がある」と述べ、ライバルがいるなら大切にすべきだと主張。歴史上の人物よりも「できれば今の時代を生きている」「同じ評価の空間にいる人」をライバルに設定することが、自己の成長に直結すると提言する。一方で、茂木氏はこうした競争が「所詮、動物行動学的な縄張り争いみたいなもん」「虚しいよ」という側面も持つと指摘。その本質を理解した上で、ライバルという存在を自己成長の指標として活用することの重要性を説き、「身近にライバルを見つけて、その人を一つの指標として頑張ってみて」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。